Sánchez y el brillante ciclo con España

Pedro Sánchez puede estar viviendo su último mes como presidente del gobierno de España. De acuerdo con el promedio de las encuestas, la alianza entre los partidos de derecha —PP y Vox—alcanzaría la mayoría en las elecciones del 29 de noviembre y tomaría el timón después de ocho años de PSOE. Este viernes arrancó la campaña de 15 días, que luce tremendamente cuesta arriba para Sánchez. Su apuesta es convencer a quienes, aunque ya no lo quieren, temen contribuir con su voto o su abstención al triunfo de la “ultraderecha”. De ahí que la llamada de ayer de la presidenta Sheinbaum con Sánchez bien podría leerse como un gesto solidario con un compañero en horas bajas. Sea como fuere, la llamada ha sido para México la confirmación de un brillante ejercicio diplomático de dos años que trajo de vuelta la concordia con la corona y el gobierno de España. Sheinbaum la había sellado en junio, en Palacio Nacional, con el rey Felipe VI. Ayer la refrendó con Sánchez. Las palabras de la Presidenta le advierten además al líder en las encuestas, Alberto Núñez Feijóo, cuál es el sentimiento de México: “La relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración; somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social”. Gane quien gane el 29 de noviembre.