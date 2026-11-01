GP de México: Edición 2026 rompe récord de asistencia de fin de semana

El regreso de Sergio Pérez al Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 generó un nuevo récord de asistencia para el evento, con un total de 405 mil 363 espectadores entre los tres días de actividad en pista.

Se informó en los momentos previos a la competencia la suma del fin de semana, que supera los 404 mil 958 espectadores que ingresaron al Autódromo Hermanos Rodríguez en 2024.

Tan solo este domingo, un total de 155 mil 352 personas asistieron al circuito capitalino.

La cifra vuelve a colocar al Gran Premio de México como uno de los eventos con más asistencia dentro del Mundial de Fórmula 1, por debajo de eventos como Silverstone (564 mil), Australia (484 mil) y Austin (467 mil).

El récord de asistencia al Gran Premio capitalino ocurre en un momento en el que Grupo CIE, el promotor del evento, ha comenzado a entablar conversaciones con Liberty Media para extender su contrato más allá de 2028.

La edición 2027 del Gran Premio de México de Fórmula 1 se realizará del 29 al 31 de octubre.