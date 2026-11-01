VIDEO: Arvid Lindblad y Oscar Piastri protagonizan fuerte accidente en GP de México

Arvid Lindblad y Oscar Piastri generaron una nueva aparición del Auto de Seguridad en el Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1, luego de protagonizar un accidente en la vuelta 59.

Ambos peleaban por el séptimo lugar en la parte final de la competencia de este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras el piloto de McLaren se mantuvo en la persecución sobre su rival de Racing Bulls desde el relanzamiento.

Pero al llegar a las curvas del Complejo Moisés Solana, Piastri tomó la línea interna y, al quedarse sin espacio, no logró evitar el golpe con Lindblad, cuyo auto tomó vuelo en el enganche de neumáticos y terminó en el muro interno.

Un frustrado Lindblad salió por sus propios medios de su auto, mientras Piastri quedó con daño en la parte derecha de su monoplaza, pero se quedó en pista para seguir en competencia.

La FIA investigará el accidente después de la jornada de este domingo.

Hasta la vuelta 60, el Gran Premio registró cinco abandonos: además de Lindblad, Oliver Bearman recibió un contacto de parte de Nico Hulkenberg, en tanto que Valtteri Bottas generó una bandera roja por una falla en la suspensión delantera izquierda de su Cadillac y chocó en el muro de la Curva 1.

Los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, se retiraron por fallas mecánicas.