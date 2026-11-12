Curazao resiste ante Panamá y deja los cuartos de final de la Nations League al rojo vivo

Curazao frenó a Panamá y dejó abierta la eliminatoria de cuartos de final de la Concacaf Nations League. Ambas selecciones empataron 0-0 en el Estadio Ergilio Hato, en un encuentro en el que los visitantes tuvieron mayor control del balón, pero no encontraron la fórmula para superar la resistencia del conjunto caribeño.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen asumió la iniciativa desde el comienzo y manejó el ritmo. Panamá terminó con el 57 por ciento de posesión y una mayor precisión en la circulación, con 263 pases acertados frente a los 178 de su rival.

Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en goles. La defensa de Curazao mantuvo el orden y contó con un Eloy Room atento bajo los tres palos para contener las aproximaciones panameñas.

El conjunto de Dick Advocaat apostó por un planteamiento equilibrado, con los hermanos Leandro y Juninho Bacuna como piezas importantes en el mediocampo y Tahith Chong como una de sus principales alternativas ofensivas. Aunque tuvo menos tiempo la pelota, Curazao buscó hacer daño mediante transiciones rápidas y acciones a balón parado.

Panamá buscó el gol, pero Curazao resistió

En la segunda mitad, Christiansen movió sus piezas para intentar cambiar el rumbo del encuentro. José Luis Rodríguez ingresó al comienzo del complemento, mientras que Kevin Barría, César Blackman, Víctor Griffith y José Fajardo también tuvieron participación en la búsqueda del gol.

Advocaat respondió con el ingreso de Kenji Gorré por Ar'Jany Martha al minuto 64, con la intención de darle mayor profundidad al ataque local.

Pese a los ajustes, ninguna selección consiguió romper el empate. La zaga panameña, con José Córdoba y Andrés Andrade como referentes, también respondió ante los intentos de Curazao y evitó que el equipo local aprovechara sus oportunidades.

El partido terminó con mayor intensidad física y varias faltas en la zona central, pero el marcador permaneció intacto hasta el silbatazo final.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Panamá y Curazao?

El empate sin goles deja todo por decidir para el encuentro de vuelta, programado para este domingo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

Panamá buscará aprovechar su condición de local para conseguir el boleto al Final Four de la Concacaf Nations League y asegurar su clasificación a la Copa Oro 2027. Curazao, por su parte, intentará dar la sorpresa como visitante y prolongar su camino en el torneo.