Remontada de película: Washington vence a Giants con un touchdown a 57 segundos del final

Los Washington Commanders se aferraron a sus aspiraciones en la temporada 2026 de la NFL con una victoria de película. La franquicia capitalina derrotó 24-21 a los New York Giants en el arranque de la Semana 10, gracias a un touchdown de Jayden Daniels cuando restaban apenas 57 segundos y una intercepción que sentenció el partido.

Bajo una intensa lluvia en el MetLife Stadium, Washington llegó al descanso con ventaja de 10-7, después de que Daniels conectara un pase de anotación con Ben Sinnott. Sin embargo, los Giants reaccionaron en la segunda mitad y consiguieron darle la vuelta al marcador.

Cam Skattebo encontró la zona de anotación por segunda ocasión en el partido y, posteriormente, J.J. McCarthy conectó un envío profundo de 66 yardas con Isaiah Likely para colocar el 21-17 a favor de Nueva York.

El encuentro parecía inclinarse definitivamente hacia los locales cuando Daniels sufrió dos entregas de balón consecutivas. No obstante, Washington aprovechó una última oportunidad ofensiva para cambiar el desenlace.

Con menos de dos minutos en el reloj, los Commanders recuperaron una buena posición de campo y su quarterback encontró a Stefon Diggs con un pase de touchdown de 32 yardas. La anotación, conseguida con 57 segundos por jugar, puso el 24-21 definitivo.

Los Giants todavía tuvieron una última posesión, pero Rasul Douglas interceptó un pase largo de McCarthy dirigido a Malik Nabers y terminó con las esperanzas de remontada de los locales.

Winston protagoniza el momento más insólito del partido

La derrota de Nueva York también dejó una de las escenas más curiosas de la noche. Jameis Winston ingresó al campo en una jugada de engaño cuando los Giants ganaban 21-17 y quedaban poco más de tres minutos.

El objetivo era provocar que la defensiva de Washington cometiera una infracción por fuera de lugar. Para conseguirlo, Winston abandonó las cadencias habituales y comenzó a cantar la famosa frase de Who Let the Dogs Out frente a los defensivos rivales.

La ocurrencia no consiguió provocar el error que buscaba, pero sí dejó una de las imágenes más llamativas del Thursday Night Football.

Con este resultado, Washington mejora su marca a 3-5-1 y mantiene vivas sus posibilidades de competir por un lugar en la postemporada, mientras que los Giants quedan con registro de 5-3-1.