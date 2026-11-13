“El pembrolizumab ataca y destruye directamente el cáncer”

MITO

“El pembrolizumab ataca y destruye directamente las células tumorales”.

Recientemente apareció un documento muy extenso que habla del pembrolizumab como un medicamento pata tratar múltiples cánceres (más de 25).

CONSECUENCIA

Cuando aparecen noticias como ésta, existe la posibilidad de que haya individuos que tengan algún tumor y entrevean la “curación” de su caso particular gracias esta molécula que está destinada a acabar con el cáncer, por lo que ya no necesitarán otro tratamiento.

REALIDAD

El pembrolizumab no destruye el cáncer por sí mismo, sino que quita el “freno” al sistema inmunitario. Las células tumorales suelen esconderse “engañando” a los linfocitos T a través de la proteína PD-L1. El pembrolizumab bloquea esta interacción permitiendo que las propias defensas del cuerpo reconozcan y eliminen el tumor de forma natural.

Creo que para tener un panorama de lo que se ha hecho en relación con el cáncer vale la pena revisar la historia:

El Papiro de Edwin Smith (aprox. 1600 a. C.) es uno de los documentos médicos más antiguos que se conservan. Describe varios casos de tumores o úlceras, pero no existía ningún tratamiento curativo.

Hipócrates (aprox. 460–370 a. C.): considerado el padre de la medicina, fue quien utilizó por primera vez las palabras griegas carcinos y carcinoma para describir los tumores; él comparó la forma de los tumores malignos —con venas o ramificaciones extendidas— con el cuerpo y las patas de un cangrejo (karkinos en griego). Más tarde, el médico romano Galeno utilizó el término latino cáncer (que también significa cangrejo) para describir estas protuberancias.

Durante siglos, Hipócrates y otros médicos creyeron que el cáncer se originaba por un desequilibrio en los cuatro líquidos o “humores” del cuerpo, específicamente por un exceso de bilis negra.

Percivall Pott (1775), cirujano británico, hizo el primer gran vínculo entre el cáncer y el entorno laboral. Descubrió que los deshollinadores en Londres sufrían con alta frecuencia de cáncer de escroto debido a la exposición continua al hollín Con el perfeccionamiento del microscopio, el patólogo alemán Rudolf Virchow demostró que los tejidos vivos están compuestos por células y que las células cancerosas crecen autónomamente; esto desplazó por completo la antigua teoría de los tumores.

En 1911, Peyton Rous descubrió que algunos virus podían provocar sarcomas en aves (un hallazgo por el que recibió el Premio Nobel décadas después), demostrando que agentes externos podían desencadenar tumores.

A mediados del siglo XX, tras descifrarse la estructura del ADN, la ciencia comprendió que el cáncer es, en esencia, una enfermedad genética: mutaciones en el material genético de las células provocan que estas pierdan el control de su división y formen tumores.

En las décadas de 1970 se identificaron los oncogenes y los genes supresores de tumores. Hoy tenemos no sólo la detección oportuna de los diversos tipos de cáncer, sino tratamientos eficaces para su prevención y curación.

El pembrolizumab es un medicamento, no es la panacea, y así lo debemos considerar.