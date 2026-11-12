Memo Ochoa cambia los guantes por el micrófono en homenaje a José Alfredo Jiménez

Guillermo “Memo” Ochoa cambió los guantes por el micrófono durante la entrega de los Latin Grammy 2026, donde participó como presentador del homenaje al cantautor mexicano José Alfredo Jiménez. El histórico guardameta compartió el escenario con la actriz Roselyn Sánchez para introducir la actuación musical dedicada al artista.

La ceremonia se realizó este jueves y reconoció a lo mejor de la música latina del año. Entre las presentaciones de la noche destacó la participación del exfutbolista mexicano, quien tuvo su primera aparición en la entrega de estos premios durante una nueva etapa de su vida, ahora alejado de las canchas.

Ochoa aprovechó su intervención para destacar la influencia de José Alfredo Jiménez en la cultura musical mexicana, en el marco del centenario de su nacimiento. También relacionó las canciones del compositor con las distintas emociones que acompañan la carrera de un futbolista.

Tifo en homenaje a Ochoa. Sebastián Díaz de León.

Memo Ochoa presenta el homenaje a José Alfredo Jiménez

Durante su participación, el exportero señaló que en el futbol se experimentan tanto alegrías como decepciones y que, en cada uno de esos momentos, existe una canción de José Alfredo Jiménez que puede acompañar a quienes viven esas experiencias.

Sus palabras dieron paso a una presentación musical en honor al compositor mexicano, en la que participaron Édgar Barrera, The Warning, Reik, Sofía Reyes, Yami Safdie y Camila Fernández.

La presencia de Ochoa en la ceremonia representó una faceta distinta a la que desarrolló durante su carrera profesional. El mexicano ha construido una trayectoria reconocida en el futbol internacional y su participación en los premios musicales se sumó a las actividades que ha realizado después de dejar la actividad deportiva.

El guardameta cuenta con una carrera que incluye seis participaciones en Copas del Mundo y experiencias en distintas ligas europeas. Durante su trayectoria jugó en México, Italia, Francia, España, Bélgica y Chipre, antes de comenzar esta nueva etapa fuera de las canchas.

El exportero disfruta una nueva etapa fuera del futbol

Desde su retiro, Ochoa ha aparecido en distintos encuentros con figuras de la industria musical. Entre los artistas con los que se le ha visto compartir momentos están Morat, Fuerza Regida, Grupo Firme, Cristian Castro, Feid y J Balvin.

Su aparición en los Latin Grammy amplió esa faceta pública, ahora como parte de una ceremonia dedicada a reconocer el trabajo de intérpretes, compositores y productores de la música latina.

La participación del mexicano también permitió vincular dos ámbitos de la cultura popular: el futbol y la música. En esta ocasión, su intervención estuvo dedicada a recordar el legado de José Alfredo Jiménez, uno de los referentes de la canción mexicana, a 100 años de su nacimiento.

Así, Ochoa tuvo su primera participación en la entrega de los premios como presentador de uno de los momentos musicales de la ceremonia, lejos de las porterías que marcaron su carrera profesional.