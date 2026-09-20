¡Experto en los penales! Gilberto Mora anota su quinto gol en el Apertura 2026

Convirtiéndose en un experto desde el manchón penal, Gilberto Mora apareció desde los 11 pasos para convertir su quinto gol en el Apertura 2026 de la Liga MX, poniendo en ventaja a Xolos durante su visita a Pachuca en la Jornada 9.

Arrancando como titular en el duelo disputado en la Bella Airosa, Gilberto Mora y compañía tomaron la iniciativa del compromiso y consiguieron un penal a favor durante el minuto 17, por lo que el ’10’ de Xolos tomó el esférico.

Tomando el esférico y retando a Carlos Moreno, el arquero mexicano se recostó sobre su costado derecho y adivinó la trayectoria del balón, sin embargo, la gran colocación de Gilberto Mora hizo que simplemente el intento del cancerbero fuera inútil, poniendo a los fronterizos por delante y consiguiendo su quinto gol en el semestre, cuatro por esta vía.

La ventaja aumentaría sobre el final del primer tiempo con el tanto de Alejandro Gómez (42’), por lo que de consumar la victoria frente a los Tuzos, Sebastián Loco Abreu y compañía escalarán hasta el 4º peldaño de la tabla de posiciones en el Apertura 2026, llegando 16 puntos y situándose a 6 de Toluca y a 2 de Chivas, conjuntos que suman un partido más en el torneo debido a su enfrentamiento pendiente con América, quien los aventaja por una unidad.

Los goles de Gilberto Mora en el Apertura 2026

Durante el Apertura 2026, Gilberto Mora anotó en 4 partidos distintos, mismos en los que Xolos siempre terminó con el triunfo:

Vs León (penal) / Jornada 2, Apertura 2026.

*Vs Cruz Azul / Jornada 4, Apertura 2026.

Vs Pumas (penal) / Jornada 6, Apertura 2026.

Vs Pumas (penal) / Jornada 6, Apertura 2026.

Vs Pachuca (penal) / Jornada 9, Apertura 2026.

* Además de aparecer como goleador en el partido, participó con una asistencia.

Siempre que Gilberto Mora anota en el Apertura 2026, Xolos termina con el triunfo. Mexsport

BFG