Miguel Borja anotó 3 goles en Clásicos durante sus primeros 22 minutos con América

Miguel Borja cayó con el pie derecho en América, mismo con el que anotó uno de los goles que pasarán a la historia del Clásico Nacional. El delantero colombiano, en sus primeros 22 minutos con las Águilas, ya suma 3 goles en los Clásicos: dos a Chivas y uno a Cruz Azul.

La historia del Colibrí colombiano en el futbol mexicano pudo comenzar antes, vistiendo la playera de Cruz Azul y soñando con ser convocado al Mundial 2026, justa de la que finalmente se quedó fuera debido al fichaje caído con La Máquina.

Tras su breve paso por el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, Miguel Borja llegó con sed de revancha a la Liga MX y fue anunciado como nuevo delantero de las Águilas del América.

Miguel Borja celebra su gol de 'chilena' ante Chivas en el Clásico Nacional del Apertura 2026. Mexsport

El jueves 20 de agosto fue anunciado como jugador azulcrema y sus primeros minutos tardaron en aparecer, sin embargo, una vez que entró al terreno de juego marcó diferencias en dos de los partidos con más reflectores para los de Coapa, ante Cruz Azul y Chivas.

Miguel Borja debuta y anota Vs Cruz Azul

Ingresando de cambio para utilizar el sitio de Henry Martin, Miguel Borja solamente necesitó de 14 minutos para convertir su primer tanto como jugador del América, aprovechando un rebote de Kevin Mier y ganando el esférico a la zaga y al arquero rival para puntearlo y estremecer las redes y la garganta de los seguidores americanistas.

‘El Colibrí’ entra de cambio y forma doblete ante Chivas

Una semana más tarde, Miguel Borja tuvo que aparecer de nueva cuenta desde la banca debido a la titularidad de Henry Martin, ingresando al minuto 66 por Raphael Veiga y complementando el eje del ataque con el capitán americanista.

Con solamente 5 minutos en el terreno de juego (19 como delantero azulcrema), Miguel Borja aprovechó un centro corto de Brian Rodríguez, beneficiándose del espacio que el defensor Rojiblanco le permitió tener y rematando de chilena con pierna derecha para revivir a los de Coapa en el Clásico Nacional (71’) y ser protagonista de uno de los tantos que pasarán a la historia del enfrentamiento más relevante de México.

Y, tres minutos más tarde (74’) Miguel Borja volvió a aparecer dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y convertir su tercer gol en Clásicos con solamente 22 minutos dentro del terreno de juego vistiendo la playera del América, ilusionando a una afición que exige a un killer en el eje del ataque del 16 veces campeón del futbol mexicano.

BFG