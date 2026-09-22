Óscar Torres deja al Pachuca tras seis torneos al frente del equipo

El Club Pachuca Femenil anunció este martes que el Director Técnico Óscar Torres dejó su cargo de común acuerdo con la institución, tras un torneo en el que sólo ha logrado sumar 7 puntos en 8 jornadas disputadas.

Mediante un comunicado, el club agradeció la entrega, compromiso y profesionalismo del estratega, durante los 6 torneos de gestión al frente del equipo, pero sobre todo haber alcanzado el primer Campeonato de Liga y el Campeón de Campeones Femenil, en el 2025.

El desempeño del equipo en la presente temporada no fue el esperado para la institución. Pachuca se ubica en el décimo tercer lugar de la tabla general de la temporada, con una efectividad de sólo el 29.17 por ciento, con sólo dos juegos ganados y un empatado en 8 jornadas.

El próximo 26 de septiembre, las Tuzas se medirán ante el equipo de Santos, que se ubica en el sexto sitio del Grupo A con 12 puntos, como parte de la Jornada 9 del Apertura 2026.

La baja de Óscar Torres fue la segunda en la Liga Femenil tras haberse disputado la Jornada 8, luego del anuncio del Club Atlante Femenil, que agradeció sus servicios a Nicolás Morales, sin compartir argumento alguno.