Cisma en la FIFA: ¿Por qué Suiza le dio la espalda a Gianni Infantino?

En un movimiento que sacude los cimientos del futbol político internacional, la Federación Suiza de Futbol (SFV) anunció formalmente este miércoles la retirada definitiva de su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato presidencial.

La decisión, adoptada por unanimidad por su comité ejecutivo durante una sesión extraordinaria celebrada el pasado 25 de septiembre de 2026, marca un punto de no retorno y un aislamiento simbólico devastador para el dirigente, considerando que Suiza es su país natal y la sede física de los máximos organismos rectores del balompié mundial.

Los motivos de la ruptura entre Suiza e Infantino

Este drástico giro estratégico desmonta por completo el panorama que se había configurado en junio de este mismo año, cuando la SFV había comprometido inicialmente su aval para la reelección del mandatario. De acuerdo con el comunicado oficial de la federación helvética, la postura actual es el resultado directo de una reevaluación exhaustiva de los acontecimientos acumulados durante los últimos meses. El presidente de la SFV, Peter Knäbel, señaló de forma tajante que la administración de Infantino suscita hoy en día dudas profundas en la organización.

Las dos crisis regulatorias que detonaron el conflicto

La pérdida de confianza institucional se aceleró debido a dos controversias mayúsculas ocurridas a mediados de año:

Proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE): Un polémico plan propuesto en julio para comercializar y abrir la FIFA a inversores privados, diseñado para vender participaciones de activos tan lucrativos como la Copa del Mundo y el nuevo Mundial de Clubes .

Un polémico plan propuesto en julio para comercializar y abrir la a inversores privados, diseñado para vender participaciones de activos tan lucrativos como la y el nuevo . El 'caso Balogun': Una controvertida intervención regulatoria en la sanción del delantero estadounidense Folarin Balogun, un hecho que terminó por sepultar la confianza de los asociados europeos al percibirse como un manejo discrecional de la normativa.

Crece la lista de países que no apoyan a Infantino para seguir en la FIFA

Suiza se suma al bloque de oposición que ya venían liderando las principales potencias futbolísticas de Europa Occidental y la región septentrional. Naciones de peso histórico y político como Francia y Alemania han encabezado las críticas más enérgicas, reprochando abiertamente el manejo discrecional de la normativa y los intentos de mercantilizar los torneos más lucrativos del planeta.

Asimismo, los países nórdicos —con Suecia y Finlandia al frente— se han consolidado como un frente común inquebrantable, firmando declaraciones y votando formalmente en contra de la continuidad del mandatario. De este modo, el aislamiento de Infantino en el Viejo Continente deja de ser un hecho aislado para convertirse en una fractura estructural rumbo a las elecciones de 2027.

El escenario político rumbo a las Elecciones FIFA 2027

Aunque la FIFA intentó mitigar la crisis mediante una carta formal de rectificación enviada el pasado 21 de septiembre, Knäbel argumentó que las explicaciones ofrecidas carecen de la solidez necesaria para justificar la continuidad del respaldo institucional.

Con esta determinación, Suiza se alinea junto a potencias como Inglaterra, Francia y Gales dentro de un frente común de oposición en el Viejo Continente. A pesar de que Infantino mantiene un férreo control de votos en confederaciones de África y Sudamérica, el rechazo oficial de su propia patria fractura su legitimidad ética rumbo al 77º Congreso de la FIFA que se celebrará en Rabat, Marruecos, en marzo de 2027.