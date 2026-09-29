Al-Khelaïfi se hace a un lado y despeja el camino de la reelección de Gianni Infantino en la FIFA

El dirigente catarí Nasser Al-Khelaïfi, actual presidente del Paris Saint-Germain (PSG) y de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), descartó rotundamente postularse como candidato a la presidencia de la FIFA para las elecciones programadas para marzo de 2027. A pesar de los intensos rumores y las presiones de diversos sectores del balompié continental que lo perfilaban como el principal contendiente para desafiar el liderazgo de Gianni Infantino, Al-Khelaïfi cortó de raíz las especulaciones con una declaración contundente durante la última asamblea del organismo de clubes: "La FIFA no es para mí".

En los meses previos, el nombre del mandatario del cuadro parisino había ganado un peso considerable dentro de la UEFA como la figura ideal para encabezar una oposición sólida. Las tensiones institucionales entre el organismo europeo y la FIFA se han agudizado debido a profundas discrepancias sobre la saturación del calendario internacional y, especialmente, por el polémico intento de privatizar comercialmente ciertos activos de las Copas del Mundo.

Este escenario llevó a varios directivos de peso a ver en el catarí el perfil empresarial y político necesario para disputar el trono del futbol mundial; sin embargo, él mismo dejó claro que tiene cero interés en ocupar dicho cargo público.

Uno de los rivales más fuertes para Gianni Infantino en busca de la dirigencia de FIFA acaba de salir de la contienda. Reuters

Alianza con la UEFA y críticas a la gobernanza mundial

En lugar de alimentar una campaña presidencialista de cara al congreso electoral, Al-Khelaïfi utilizó su plataforma en la ECA para consolidar alianzas estratégicas dentro de Europa. El directivo cerró filas en torno a Aleksander Ceferin, actual presidente de la UEFA, elogiando públicamente su gestión financiera y solicitándole de manera abierta que se presente a la reelección de su confederación el próximo año.

Con este movimiento de ajedrez político, el catarí reafirma que su enfoque principal está en la expansión comercial de las estructuras del fútbol de clubes a nivel europeo.

A pesar de su negativa a competir por el puesto, el líder de la ECA no ocultó su descontento con el panorama dirigencial contemporáneo. Calificó la situación actual de la gobernanza del fútbol mundial como "triste", lamentando profundamente que el ecosistema deportivo pierda tiempo valioso en disputas políticas e institucionales en lugar de priorizar la evolución del juego.

Con esta postura, Al-Khelaïfi opta por mantener su enorme influencia desde el sector de los clubes tradicionales, dejando el camino completamente libre para que Infantino prolongue su mandato en la FIFA sin oposición.