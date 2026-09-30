¡Histórico! Los White Sox eliminan a Astros y ganan su primera serie de playoffs en 21 años

Los Chicago White Sox vencieron 7-3 a los Houston Astros para sellar su primera victoria en una serie de postemporada en 21 años. Con este triunfo histórico, la franquicia emuló la hazaña de 2005 cuando conquistaron el tercer título de su historia, precisamente ante el conjunto de Houston.

La organización, que arrastraba una racha negativa tras hilar tres temporadas consecutivas con más de 100 derrotas —incluida la marca histórica de 124 descalabros en la campaña regular de 2024—, se medirá ahora en la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) contra los Cleveland Guardians.

Pocas horas antes de encarar el segundo juego de la serie, el equipo recibió una carta de felicitación del papa León XIV (Robert Francis Prevost), ferviente aficionado que celebró el último campeonato de la escuadra hace más de dos décadas mientras residía en la Ciudad de los Vientos. Desde la elección del pontífice como máxima autoridad de la Iglesia católica, los White Sox dejaron atrás la narrativa perdedora para dar paso a una racha triunfal.

Ofensiva tempranera y castigo a Houston

La ofensiva de Chicago lució deslumbrante desde los primeros episodios. Los bates de los White Sox embistieron temprano con cinco imparables y capitalizaron dos pifias costosas de la defensiva local, adelantándose rápidamente 4-0 en la misma primera entrada. El castigo fue tan severo que el abridor de los Astros, Hunter Brown, terminó siendo retirado del montículo antes de poder completar el primer episodio.

Sin embargo, los Astros no bajaron los brazos y acortaron distancias de forma gradual. Jeremy Peña encendió las tribunas del Minute Maid Park con un cuadrangular solitario en la parte baja del primer rollo. En el segundo capítulo, Cam Smith hizo lo propio con otro estacazo de cuatro esquinas. Finalmente, en el cuarto episodio, el histórico venezolano José Altuve conectó una línea para firmar su jonrón número 28 en postemporadas —quedando a solo uno del récord absoluto de Manny Ramírez— y acercar a Houston 4-3.

Meidroth sepulta las aspiraciones de los Astros

El punto de quiebre del encuentro llegó en la quinta entrada, cuando los locales amenazaron con dar la vuelta al marcador al llenar las bases con dos outs para Altuve; no obstante, el venezolano bateó una línea directa al jardín derecho que significó el tercer out y disipó el peligro.

En la parte alta del sexto episodio, Chase Meidroth pegó un batazo de circuito completo con dos a bordo que sepultó las aspiraciones locales y devolvió a Chicago una ventaja definitiva de cuatro carreras. A partir de ese momento, el cuerpo de relevistas integrado por Jordan Hicks y Erick Fedde maniató a la ofensiva rival en las entradas finales sin permitir daño, sellando el triunfo con autoridad.

Con el pase asegurado, los White Sox viajarán a Cleveland para disputar el primer juego de la Serie Divisional este sábado 3 de octubre a las 13:00 horas.