Si hay un partido en el que se le va a exigir a Rafa, es contra Estados Unidos: Miguel Herrera

El proceso de Rafael Márquez como Director Técnico de la Selección Nacional de México apenas lleva dos juegos disputados, sólo 180 minutos de prueba. Justo por lo anterior el análisis debe ser mesurado.

Así lo considera Miguel Herrera, actual técnico del Atlante y estratega del Tri durante el Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, también reconoce que hay juegos en los que -independientemente del momento que se viva- sea amistoso u oficial, se debe exigir el triunfo y así debe ser el próximo sábado cuando México enfrente a los Estados Unidos.

Yo creo que hay partidos muy importantes que Rafa sabe y los muchachos saben que a pesar que sean amistoso, a pesar que no haya nada en juego, y que se estén conociendo los equipos y todo lo que quieran, hay partidos que se va a exigir siempre el triunfo y este (contra Estados Unidos) es el de México.

“Este es el clásico de México, es donde la gente no quiere perder, los jugadores no quieren perder, los aficionados no quieren perder, los medios mexicanos no quieren perder y Rafa lo sabe. Sabe que la exigencia de esta llamada fecha FIFA es ésta. Así que seguramente saldrán con todo para buscar el triunfo”, consideró Miguel Herrera en entrevista con Claro Sports.

El matiz en la opinión del “Piojo” llegó cuando se le cuestionó por el resto de los partidos que ha tenido México, por ejemplo ante Colombia y Perú, donde rescató dos empates.

El argumento principal del técnico azulgrana es que el proceso apenas va comenzando, se está adaptando un estilo de juego del nuevo estratega e incluso, tiene la oportunidad de conocer jugadores para ir construyendo una columna vertebral.

“No importa el resultado, yo creo que importan las formas. Para el técnico lo que le importa es conocer a los muchachos, ir sacando sus conclusiones para ir viendo cual va a ser su base de selección.

“Es muy pronto para exigirle a la selección que gane, si apenas está poniendo su idea y cambiándola porque Rafa, por lo que vi en los dos partidos, es totalmente distinto a Javier (Aguirre)”, consideró.