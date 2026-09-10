La caída de un imperio: Francia rompe con Infantino y complica su ambición de reelegirse en la FIFA

Los planes de Gianni Infantino para mantenerse hasta 2031 al frente de la FIFA se debilitan progresivamente en el Viejo Continente. La Federación Francesa de Futbol (FFF) asestó un golpe que se perfila como decisivo al anunciar que retirará su apoyo político al dirigente de cara a las próximas elecciones de marzo de 2027, sumándose así a la larga lista de potencias mundiales que han manifestado una pérdida de confianza absoluta en su gestión directiva.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, justificó con severidad la postura institucional tras una reunión de emergencia celebrada por el comité ejecutivo del organismo galo.

"Consideramos que se ha traicionado la confianza depositada en el presidente de la FIFA y que la gobernanza del futbol mundial ya no se ajusta a nuestros principios fundamentales. La gestión actual del futbol no es la adecuada", sentenció Diallo al criticar que iniciativas de tal magnitud comercial se elaboren sin una consulta transparente hacia los socios.

El detonante definitivo que fracturó las relaciones fue el controvertido proyecto FIFA Forward Enterprise, un ambicioso plan impulsado por Infantino para vender hasta el 20% de los derechos de transmisión y comerciales de la Copa del Mundo a fondos de capital privado por una cifra cercana a los 4,200 millones de dólares.

Quiebre en Europa: De la zona nórdica a las grandes potencias abandonan a Infantino

La oposición organizada contra Infantino inició originalmente en el norte de la UEFA. El bloque de los países nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islas Feroe) fue el primero en pronunciarse formalmente para denunciar la alarmante falta de consenso en la toma de decisiones del organismo con sede en Zúrich.

Posteriormente, el descontento escaló con velocidad por Europa occidental:

Primera oleada: Bélgica y los Países Bajos se unieron al grupo opositor en primera instancia.

Bélgica y los Países Bajos se unieron al grupo opositor en primera instancia. Bloque británico: Las federaciones del Reino Unido, incluyendo a Inglaterra, Escocia y la República de Irlanda, retiraron su aval.

Las federaciones del Reino Unido, incluyendo a Inglaterra, Escocia y la República de Irlanda, retiraron su aval. El eje central: Con la reciente incorporación en bloque de Italia, Alemania y ahora Francia, el verdadero núcleo histórico y financiero del futbol europeo ha marcado una distancia irreconciliable frente al proyecto del mandatario suizo.

El laberinto electoral rumbo al Congreso de Rabat

Después de asumir la presidencia de la FIFA en 2016 para sustituir al destituido Joseph Blatter, Infantino consolidó su mandato mediante procesos de reelección en 2019 y 2023 en los que no enfrentó rivales en las boletas.

El panorama de cara al próximo proceso electoral programado para celebrarse en el Congreso de Rabat, Marruecos, resulta sumamente complejo en el plano político, aunque aún es matemáticamente viable en el aspecto reglamentario.

Conforme a los estatutos vigentes de la FIFA, cada una de las 211 federaciones miembro dispone de un voto con el mismo valor en la asamblea. Para lograr amarrar su continuidad hasta el año 2031, Infantino requiere únicamente de una mayoría simple de los sufragios emitidos en la urna.

A pesar del rechazo absoluto generalizado en Europa, el directivo mantiene bajo llave el respaldo corporativo de bloques sumamente significativos en las confederaciones de África (CAF) y Asia (AFC), así como de federaciones de peso geopolítico en América como Argentina y México, lo que todavía le otorga una base de apoyo considerable para dar la batalla en los tribunales marroquíes.