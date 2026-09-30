La vida sin Messi empieza con goleada de Argentina sobre Bolivia

El inicio de la nueva era de la Selección Argentina ha empezado de la mejor manera. En el Mario Alberto Kempes, la Albiceleste no tuvo piedad y goleó 4-0 a Bolivia con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, ‘Cuti’ Romero y Flaco López.

Y es que este partido fue el primero después de que su máxima estrella, Lionel Messi, anunciará su retiro. Aunque en la cancha no lo extrañaron.

El equipo de Lionel Scaloni, que está próximo a renovar su contrato, dominó de principio a fin con posesión, con jugadas y presionando muy alto.

Jugadores de la Selección de Argentina celebrando un gol REUTERS

El primer tanto no tardó en llegar. Al minuto 19, en una gran jugada colectiva, Palacios pasó para Lautaro Martínez y después de unos rebotes y control, definió de buena manera.

Tan sólo 10 minutos después, cayó el segundo. Pase filtrado del propio Ezequiel para un Nico Paz que controló y definió de ‘cucharita’ para hacer el 2-0.

Bolivia nunca respondió en todo partido, aunque tuvo más posesión en la segunda parte, pero ni un solo disparo dentro de los postes del arco del ‘Dibu’ Martínez.

Para continuar con la goleada, Paz mandó un centro pasado para que el nuevo capitán de Argentina, ‘Cuti’ Romero, se levantará para meter un cabezazo y poner el 3-0. Y para sellar el partido, el Flaco López metió su primer tanto con la Albiceleste y puso el cuarto gol.

Ahora a pensar en Burkina Faso y esperar a Messi

El siguiente partido de esta Fecha FIFA para Argentina será contra Burkina Faso el próximo sábado 3 de octubre y se espera que haya modificaciones en el XI inicial, pues todo estará puesto para la despedida del ‘10’.

Al siguiente día se espera que Messi se una a la concentración de Argentina para encarar su último partido con la Albiceleste contra Benín.

Para ese encuentro, Scaloni podría salir con cuadro de lujo y darle todas las armas a Leo para que se despide de su Selección con una victoria. Todo esto se estará viviendo el próximo martes 6 de octubre.