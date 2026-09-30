No solo es con Katia Itzel: otras arbitras también han sufrido discriminación

La Liga MX ha sido históricamente un espacio dominado por los hombres y durante décadas fueron contadas las ocasiones en las que una mujer apareció como árbitra central en la máxima categoría. Cuando esto ocurrió, como en el caso de Katia Itzel García, las silbantes también quedaron expuestas a cuestionamientos que en ocasiones fueron más allá de sus decisiones arbitrales.

Antonio Mohamed fue contundente al cuestionar a la silbante mexicana Katia Itzel García, y aseguró que, a su consideración, no contaba con las bases necesarias para dirigir un partido como el Cruz Azul contra Toluca. Además, señaló que se le dan oportunidades que no ha sabido aprovechar.

Katia Itzel García quedó en el centro de la polémica después del empate entre Toluca y Cruz Azul y las declaraciones de Antonio Mohamed. Basada en imágenes de Mexsport

Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la que García ha estado en el centro de la polémica. Durante su participación en la Liguilla pasada, las redes sociales se llenaron de críticas y comentarios ofensivos contra la árbitra por sus decisiones durante el encuentro entre Cruz Azul y Atlas, correspondiente a los cuartos de final.

Una situación similar ocurrió en el Mazatlán contra Pumas del Clausura 2026, cuando el entonces técnico del conjunto sinaloense, Sergio Bueno, protagonizó un episodio de confrontación con la silbante que generó cuestionamientos por el contenido de sus expresiones.

¿Qué otras silbantes han enfrentado discriminación?

Uno de los casos más recientes ocurrió en la MLS NEXT Pro, cuando Federico Higuaín, entonces entrenador del Columbus Crew 2, protagonizó un incidente con una árbitra después de una decisión tomada durante un partido.

El caso más extremo de todos se dio en la MLS Next Pro, cuando Gonzalo Higuaín era el entrenador del Columbus Crew 2. Le faltó al respeto a la silbante Marie Durr tras una decisión tomada; posteriormente, el argentino le apretó la mano. La árbitra le solicitó en más de una ocasión que la soltara, pero el argentino decidió ignorarla y le dijo lo siguiente:

No olvides que este es un juego de hombres”, expresó.

Posterior al abuso del argentino, la directiva del Columbus Crew decidió separarlo de su cargo; además, el club fundamentó que esos no eran los estándares esperados de un líder de la institución.

Asimismo, Stéphanie Frappart en octubre del 2015, cuando pitaba la Ligue 2 de Francia, mencionó que en repetidas ocasiones recibió insultos sexistas, donde uno de los más recordados fue por parte del entrenador del Valenciennes, David Le Frapper, quien la cuestionó públicamente al declarar que era complicado que una mujer arbitrara en un deporte de hombres.

Además de Katia Itzel García, Stéphanie Frappart también ha sufrido discriminación Reuters

Virginia Tovar: el primer caso en México

La silbante mexicana hizo historia en el año 2004 al ser la única mujer (en aquel entonces) en dirigir un partido de la primera división del futbol mexicano. En el encuentro entre Irapuato y el América; en aquella participación expulsó a dos jugadores y marcó un penal en favor de los locales. Dichas marcaciones provocaron que al exjugador Cuauhtémoc Blanco le faltara al respeto al pedirle que se dedicara mejor a las tareas domésticas.

Virginia Tovar, dirigiendo como árbitro en un partido. Mexsport

Ya han pasado años tras los mencionados desafortunados incidentes, y a día de hoy se siguen presentando al expresar más allá de señalamientos a las mujeres que marcan la pauta del futbol.