“Supe que habría polémica”: Folarin Balogun revela cómo afectó la llamada de Donald Trump a la FIFA

El delantero de la Selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, habló por primera vez sobre la histórica polémica del Mundial 2026, luego de que una llamada del presidente Donald Trump al mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, revocara su tarjeta roja para el partido de octavos de final contra la Selección de Bélgica. El atacante del AS Mónaco admitió que supo de inmediato que se vendría un vendaval de cuestionamientos cuando la suspensión mínima de un partido quedó sin efecto tras la intervención desde la Casa Blanca.

Cuando empecé a pensarlo, sabía que eso iba a causar mucha polémica; casi podía ver en mis compañeros de equipo un poco de nerviosismo", declaró el artillero de 25 años en una entrevista televisiva, al recordar cómo el perdón extraordinario desestabilizó la concentración interna del plantel.

"Intenté concentrarme lo mejor que pude a medida que se acercaba el partido. Pero fue difícil, hubo mucho ruido externo y es complicado evitarlo", añadió el jugador estadounidense.

¿Por qué la FIFA revocó la tarjeta roja a Folarin Balogun?

La expulsión original : El futbolista recibió una tarjeta roja directa durante el compromiso previo de la ronda de dieciseisavos de final ante la Selección de Bosnia y Herzegovina.

: El futbolista recibió una tarjeta roja directa durante el compromiso previo de la ronda de dieciseisavos de final ante la Selección de Bosnia y Herzegovina. La falta : La sanción administrativa ocurrió tras una infracción física cometida en contra del defensor bosnio Tarik Muharemovic, en una acción que el ariete calificó como accidental.

: La sanción administrativa ocurrió tras una infracción física cometida en contra del defensor bosnio Tarik Muharemovic, en una acción que el ariete calificó como accidental. Resolución inédita : Para sorpresa de las delegaciones internacionales, la comisión de disciplina de la FIFA conmutó el castigo definitivo por un partido de suspensión condicional sujeto a una etapa probatoria.

: Para sorpresa de las delegaciones internacionales, la comisión de disciplina de la FIFA conmutó el castigo definitivo por un partido de suspensión condicional sujeto a una etapa probatoria. Intervención de la Casa Blanca: La resolución jurídica coincidió temporalmente con un enlace telefónico directo realizado por el mandatario Donald Trump hacia el titular de la federación internacional, Gianni Infantino, al considerar que la expulsión era "injusta".

Momento exacto en el que Folarin Balogun comete una dura falta sobre el bosnio Tarik Muharemovic, acción que le costó la tarjeta roja, que ya le fue retirada por el Comité Disciplinario de la FIFA. Reuters

¿Cómo afectó la polémica de Donald Trump al vestuario de Estados Unidos?

La determinación del comité regulador desató protestas formales por parte de los directivos de la UEFA y de los representantes oficiales de la federación belga de futbol por supuesta interferencia política en el torneo de la FIFA.

A pesar del escándalo mediático, Folarin Balogun formó parte de la alineación titular del director técnico para encarar el duelo definitivo de octavos de final. Sin embargo, la estrategia no funcionó en el terreno de juego, donde la escuadra estadounidense sufrió una dolorosa derrota con marcador de 4-1 ante Bélgica, quedando eliminada de la Copa del Mundo. El atacante puntualizó que el ruido externo mermó por completo el rendimiento colectivo final.