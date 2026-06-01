Germán Berterame cambió una Copa del Mundo por Messi; Esta fue la razón por la que no fue llamado

Algo se afeó en el camino de Germán Berterame con la Selección Mexicana, algo que tuvo que ver con la decisión de mudarse de la Liga MX a la de Estados Unidos, la MLS, removido por el deseo de jugar con Lionel Messi.

Desde que comenzó a andar con el Inter Miami como futbolista el 31 de enero, sólo participó con México en 31 minutos, señal inequívoca de que algo se había quebrado.

Berterame charló con Javier Aguirre desde inicios de año. Le platicó de la oferta del Inter Miami para comprarlo y de su posición en medio de la transferencia. El Vasco como es, sin pelos en la lengua, le explicó que no estaba seguro de que fuera lo mejor.

¿Cuales son las razones de no llevar a Berterame al Mundial?

"A Aguirre no le gustó para nada su cambio al futbol de la MLS. Hemos visto estadísticas y datos y el tiempo de juego es menor incluso al de la Liga MX. Se le explicó que era un paso atrás que iba a dificultar su seguimiento", cuentan desde los despachos del CAR en torno a Berterame.

Germán Berterame celebrando su gol en Bolivia, lo último que pudo hacer. Mexsport

El delantero adujo que su sueño era jugar con Messi y que incluso ya había hablado con el astro del Inter Miami quien lo invitaba a ser parte del plantel, una tentación irresistible para él.

También estaba el asunto económico. La oferta fue de 12.6 millones de dólares que le iban a dejar una gran ganancia a los Rayados, quienes lo adquirieron sin pagar ficha desde el San Luis. Esa presión por aceptar fue lo que tuvo emparedado a Berterame creyendo que jugar junto a Messi le abriría las puertas de la Selección y del inminente Mundial.

Berterame hizo siete goles en la MLS, insuficientes

"Jamás se dejó de seguir a Berterame. En estos meses jugó 17 partidos e hizo siete goles, no es mala productividad, pero el nivel de intensidad bajó y su rendimiento no fue el mismo. Al final, la decisión de llevar a Guillermo Martínez fue por cuestiones futbolísticas".

Germán Berterame se volvió jugador del Inter Miami a finales de enero. @InterMiamiCF

Berterame venía de jugar con la Selección Mexicana. Hizo un gol ante Bolivia en La Paz y eso fue lo último que se le vio. Ante Portugal jugó 31 minutos, pero ya estaba dictado que Armando La Hormiga González y Memote Martínez irían en su lugar.

"Para el vasco es claro. El futbol competitivo está en Europa, por eso el tema de Álvaro Fidalgo pesó mucho, porque está jugando en otro nivel y acá, Berterame prefirió ir a la MLS con el peligro de bajar el rendimiento como sucedió".

Y en general fue así, por jugar junto a Messi, Berterame terminó por perder la única oportunidad que tenía de jugar un Mundial.