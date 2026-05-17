Berterame anota en primer triunfo de Inter Miami en el NU Stadium

Tras una gran jugada de Lionel Messi en los linderos del área, Germán Berterame anotó en el triunfo de Inter Miami (2-0 frente a Portland Timbers) y se mantiene en forma de cara a una posible convocatoria con la Selección Mexicana para el Mundial 2026; primer triunfo de Las Garzas en su nuevo estadio.

Jugando de local en el NU Stadium, Inter Miami buscaba un triunfo que los colocara momentáneamente en la cima de la Conferencia Este por encima de Nashville, conjunto que tiene dos partidos pendientes respecto a Las Garzas.

Desde los primeros instantes, Inter Miami tomó las riendas del compromiso y fue al frente en busca del primer tanto, mismo que Lionel Messi conseguiría en el minuto 30 luego de un taquito por parte de Telasco Segovia, por lo que el campeón del mundo en 2022 solamente tuvo que concretar con un ligero control y un disparo de pierna zurda imposible para el arquero del Timbers, James Pantemis.

No todo estaba dicho, en el ocaso de la primera mitad, Messi recibió un balón en los linderos del área y se asoció con Luis Suárez, mismo que le devolvió el esférico al argentino para que eludiera a 4 rivales y cediera de manera magistral a Germán Berterame, quien de primera intención definió con pierna diestra para sumar el 2-0 en el 41’ y señalar al 10 durante el festejo.

Con el triunfo en el bolsillo, el segundo tiempo fue meramente de trámite para Inter Miami, quienes mantuvieron el control total del compromiso y sellaron el primer triunfo en su nuevo estadio -el NU Stadium- y 3 puntos más que los colocan como líderes de su Conferencia en la MLS.

En el caso particular de Berterame, el exdelantero de Rayados de Monterrey se mantiene en la contienda por un sitio en el Mundial 2026, por lo que el partido ante Philadelphia Union (domingo 24 de junio) seguirá siendo vital para mantenerse presente frente al arco rival, ya que -tras este compromiso- la MLS sufrirá una pausa para reanudarse después de la Copa del Mundo.

BFG