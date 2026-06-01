¿Exceso o necesidad? Brasil viaja al Mundial 2026 en un lujoso avión de 170 millones de dólares

La selección de Brasil inició su aventura rumbo al Mundial de 2026 a bordo de una aeronave que parece más cercana a un hotel de lujo que a un avión de pasajeros.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti despegó desde el Aeropuerto Internacional Galeão de Río de Janeiro con destino a Newark, Nueva Jersey, donde establecerá su base de operaciones para la Copa del Mundo. Sin embargo, más allá de la expectativa deportiva, el protagonista inesperado del viaje fue el exclusivo Boeing 767-300 VIP elegido para trasladar a la delegación.

La aeronave está valuada en más de 1.000 millones de reales, una cifra equivalente a aproximadamente 171 millones de dólares o más de 3.400 millones de pesos mexicanos. Se trata de uno de los aviones chárter más exclusivos utilizados actualmente en el deporte internacional.

Brasil debutará en el Mundial enfrenando a Marruecos.

Máxima comodidad

Mientras un Boeing 767 comercial suele transportar entre 200 y 300 pasajeros, esta versión VIP fue modificada para albergar únicamente 96 viajeros. El objetivo es ofrecer espacios más amplios, asientos totalmente reclinables y condiciones óptimas para el descanso durante vuelos de larga distancia.

El trayecto entre Río de Janeiro y Nueva Jersey tiene una duración cercana a las 10 horas, motivo por el cual la Confederación Brasileña de Futbol optó por una configuración enfocada en la comodidad de los jugadores antes de afrontar el torneo más importante del planeta.

A bordo viajaron los 23 futbolistas convocados por Ancelotti, además del cuerpo técnico, personal médico, responsables de comunicación y marketing, directivos de la Confederación Brasileña de Futbol y el presidente de la organización, Samir Xaud.

Un avión con historia en el futbol internacional

La aeronave, identificada con la matrícula ZS-NEX, pertenece a Aeronexus, una compañía especializada en vuelos chárter para gobiernos, equipos deportivos, artistas y clientes corporativos.

Antes de ser elegida por Brasil para el Mundial, ya había transportado a algunos de los clubes más importantes del continente, incluidos Palmeiras, Flamengo y Fluminense durante sus desplazamientos internacionales.

Fabricado en 1990, el Boeing 767-300ER fue modernizado para operar en el mercado VIP. Está equipado con motores General Electric CF6 y posee autonomía suficiente para cubrir rutas intercontinentales sin inconvenientes.

La aeronave tiene capacidad para 96 personas. Redes sociales

Además de su utilización en el deporte, la aeronave también alcanzó notoriedad por participar en giras de artistas y bandas musicales durante los últimos años.

Sólo para el viaje de ida

Pese al despliegue de lujo, el avión no acompañará a Brasil durante toda la Copa del Mundo.

De acuerdo con la logística establecida para el torneo, los desplazamientos internos entre las ciudades sede serán coordinados por la FIFA y realizados mediante compañías aéreas estaounidenses.

Brasil debutará el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey. Posteriormente viajará a Filadelfia para enfrentar a Haití el 19 de junio y cerrará la fase de grupos el 23 de junio contra Escocia en Miami.

Antes del inicio oficial del Mundial, la Verdeamarela disputará un último amistoso en territorio estadounidense frente a Egipto en Cleveland.

La elección de esta aeronave forma parte de la nueva alianza estratégica entre Azul y la Confederación Brasileña de Futbol, un acuerdo firmado este año y vigente hasta 2030. La asociación contempla apoyo logístico para todas las selecciones nacionales de Brasil, incluidas las ramas femeniles, juveniles, de futbol sala, futbol playa y deportes electrónicos.