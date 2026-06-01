Sin regios en el Mundial 2026; Javier Aguirre repite la historia de Sudáfrica 2010

Este domingo, Javier Aguirre dio a conocer la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

El ‘Vasco’ optó por una convocatoria equilibrada que combina experiencia con juventud, incluyendo a veteranos como Guillermo Ochoa en su sexto Mundial y pilares como Edson Álvarez, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

Javier Aguirre en un entrenamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

Aguirre enfatizó que la lista pasó por varios filtros y que tomó las decisiones más duras basadas en el momento actual de cada futbolista, buscando el mejor plantel posible para competir en el torneo.

Ausencia de jugadores regios para el Mundial 2026

En esta lista que dio Javier Aguirre para el Mundial 2026 se dio la novedad de que no hay jugadores ni de Rayados ni de Tigres, pese a ser dos de los equipos que más dinero invierten en su plantilla en la Liga MX.

Esto representa un golpe duro para los clubes regiomontanos, que no tendrán representantes en la máxima justa a pesar de su poderío económico y de contar con plantillas competitivas.

Diego Lainez era uno de los nombres más sonados para estar en la convocatoria, dada su trayectoria con la Selección y su rol en Tigres.

Sin embargo, el extremo no logró convencer del todo en las últimas oportunidades y quedó fuera de los 26 definitivos, pese a que en algún momento generó ilusión entre parte de la afición.

Esta ausencia de ambos clubes en la lista final deja un sabor agridulce en el norte del país y abre el debate sobre si el rendimiento de sus jugadores en el Clausura o en competiciones internacionales fue suficiente para ganarse un boleto.

Diego Lainez en un partido de Selección Mexicana. Mexsport

No ocurría desde Sudáfrica 2010, con el mismo Javier Aguirre

Esta situación no se registraba desde el Mundial de Sudáfrica 2010, precisamente cuando Javier Aguirre era el director técnico de México. En aquella ocasión, tampoco hubo convocados de Rayados ni de Tigres en la lista final.

Es curioso que se repita la historia con el mismo entrenador casi 16 años después. Esto podría ser una mera coincidencia o bien podría reflejar un estilo o preferencias específicas del ‘Vasco’ a la hora de armar sus planteles.

Aunque durante el Mundial de Corea-Japón 2002, donde fue la primera estadía de Aguirre como entrenador de México, si llevó a un jugador de Monterrey; el ‘Cabrito’ Arellano, quien fue un jugador fundamental para que el Tricolor avanzará a los Octavos de Final.

Los jugadores regios que tuvieron proceso con Javier Aguirre para el Mundial 2026

Diego Lainez (Tigres)

Jesús Angulo (Tigres)

Germán Berterame (Rayados)*

Víctor Guzmán (Rayados)

Iker Fimbres (Rayados)

*Actualmente esta en otro equipo