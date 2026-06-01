Anthony Joshua pelea por sus amigos fallecidos y lanza un nuevo desafío rumbo al título mundial

Anthony Joshua está de vuelta. Pero esta vez su regreso al ring tiene un significado mucho más profundo que la búsqueda de otro campeonato mundial.

El excampeón de los pesos pesados reapareció en Londres con una renovada motivación, impulsado por el deseo de honrar la memoria de dos de sus amigos más cercanos, Sina Ghami y Latif Ayodele, quienes murieron en un accidente automovilístico en Nigeria. Joshua sobrevivió a aquella tragedia y desde entonces convirtió el apoyo a sus familias en una prioridad.

Sus padres han sido mi prioridad. Estoy haciendo todo lo que puedo por ellos y manteniéndolos cerca", explicó el británico.

Anthony Joshua encuentra refugio en el boxeo

Después de las dolorosas derrotas sufridas ante Oleksandr Usyk y Daniel Dubois, muchos se preguntaban si Joshua volvería a competir al máximo nivel. La respuesta llegó con firmeza.

Sí, estoy de regreso. Volví al lugar donde siempre encuentro mi propósito. Donde me siento pleno", afirmó.

El púgil británico reconoció que el boxeo ha sido una herramienta fundamental para procesar momentos difíciles de su vida.

El boxeo es terapéutico para mí", señaló.

Con el ánimo renovado, Joshua retomará los entrenamientos con una estructura distinta y con varias enseñanzas adquiridas de Usyk, el hombre que le arrebató sus títulos mundiales.

El aprendizaje que le dejó Oleksandr Usyk

Joshua destacó la influencia que ha tenido Usyk fuera del cuadrilátero. El británico aseguró que aprendió sobre disciplina, trabajo colectivo y la importancia de la espiritualidad.

No sigo una religión específica, pero Oleksandr me mostró el poder de la oración", comentó.

También elogió la forma en que el campeón ucraniano mantiene unido a todo su equipo de trabajo, una filosofía que ahora busca implementar en esta nueva etapa de su carrera.

Christian Prenga, el primer obstáculo del regreso

La reaparición oficial de Joshua será el 25 de julio en Arabia Saudita frente al albanés Christian Prenga, un rival con reputación de noquear adversarios. Prenga suma 20 victorias por nocaut en 21 triunfos como profesional.

Boxing - Anthony Joshua y Kristian Prenga presentaron su combate de julio- Action Images via Reuters

El combate servirá como plataforma para evaluar el nivel actual del británico y preparar los desafíos más importantes que tiene en mente.

Tyson Fury y el sueño de volver a ser campeón

A sus 36 años, Joshua mantiene intacta la ambición de recuperar el trono de los pesos pesados.

Su objetivo inmediato sigue siendo concretar la esperada pelea contra Tyson Fury, un enfrentamiento que durante años ha sido reclamado por los aficionados y que podría celebrarse en otoño.

Después de ocuparme de Tyson Fury, iremos por los títulos mundiales", dijo Joshua con una sonrisa.

Aunque reconoce que el camino será exigente, el excampeón cree que todavía tiene combustible para varios años más.

Cumpliré 37 años en octubre, pero siento que tengo la fuerza para seguir peleando hasta los 40. El boxeo es lo que hago".

Con el dolor transformado en motivación y una nueva perspectiva sobre la vida, Anthony Joshua vuelve a perseguir la gloria. Esta vez no pelea únicamente por cinturones. También pelea por los amigos que ya no están.