Mundial 2026 será el primero con tres naturalizados en la Selección Mexicana

El Mundial 2026 será el primero en el que la Selección Mexicana cuente con tres futbolistas naturalizados para disputar una Copa del Mundo: Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y el polémico caso de Santiago Gimenez; de los antecedentes, solamente Sinha sabe lo que es anotar gol en la máxima justa vistiendo la playera del conjunto Tricolor.

Son siete las ediciones de Copa del Mundo en las que México se ha presentado con futbolistas naturalizados entre sus filas: Suiza 1954, Suecia 1958, Corea-Japon 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Qatar 2026 y México-Estados Unidos-Canadá 2026.

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

Además, se cumple la norma de Javier Aguirre en el banquillo azteca, ya que en cada una de las tres ediciones de Copa Mundial de la FIFA (2002, 2010 y 2026) en las que El Vasco ha dirigido al Tri, los jugadores naturalizados tuvieron cabida en la lista final.

El caso de Santiago Gimenez despierta demasiada polémica, sin embargo, el delantero nació en Argentina al igual que sus padres, mismos que salieron del país sudamericano para hacer una vida en México, país al que Chaquito llegó en su infancia y adoptó su nacionalidad, por lo que su arraigo genera confusión entre los aficionados.

Ocho naturalizados en Mundiales con México

Este Mundial 2026 será la séptima justa en la historia que la Selección Mexicana contará con, al menos, un jugador naturalizado entre sus filas; Sinha es el único de ellos que logró anotar un gol con el combinado azteca:

*Carlos Blanco / Suiza 1954 y Suecia 1958.

Gabriel Caballero / Corea-Japón 2002.

Sinha / Alemania 2006 – gol ante Irán en el primer partido de Fase de Grupos.

*Guillermo Franco / Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Rogelio Funes Mori / Qatar 2022.

Julián Quiñones / México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Álvaro Fidalgo / México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Santiago Gimenez / México-Estados Unidos-Canadá 2026.

* Son los únicos futbolistas naturalizados en la historia de la Selección Mexicana en vestir la playera del Tri en dos Copas del Mundo.

Santiago Gimenez suma tres títulos con México previo al Mundial 2026: Copa Oro (2023 y 2025) y Nations League (2025). Mexsport

BFG