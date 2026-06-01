Sudáfrica ya viene a México; supera problema con visas

La Selección de Sudáfrica finalmente emprendió el viaje rumbo a México para disputar la Copa del Mundo 2026, luego de resolver los problemas con la entrega de visas que mantuvieron en suspenso su salida durante las últimas horas.

Los Bafana Bafana, que serán el primer rival de la Selección Mexicana en el torneo, despegaron este lunes después de superar los inconvenientes administrativos que impidieron que la delegación abordara el vuelo programado originalmente para el domingo.

La situación generó preocupación dentro de la expedición africana y provocó críticas en su país, ya que algunos integrantes del plantel y del cuerpo técnico no contaban con la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos, sede de uno de los compromisos que disputarán durante la fase de grupos.

La Federación Sudafricana de Futbol (SAFA) confirmó que el problema quedó solucionado y aseguró que, pese al retraso, el plan de preparación rumbo al Mundial se mantiene prácticamente intacto.

“Si bien el retraso en la entrega de los visados ha supuesto la pérdida de un día útil para el equipo, la SAFA está satisfecha con la resolución del asunto y con el hecho de que el programa del equipo siga bien encaminado”.

El caso escaló hasta las autoridades gubernamentales. El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, solicitó explicaciones después de que la selección no pudiera abandonar el país en la fecha prevista.

Finalmente, la federación consiguió regularizar la situación y entregar la documentación pendiente para permitir el traslado de la mayoría de los integrantes de la delegación.

“La SAFA presenta sus disculpas a la nación por este retraso”.

Sudáfrica arribará a México durante la madrugada del martes y posteriormente se trasladará a Pachuca, ciudad que funcionará como su centro de operaciones durante la Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Hugo Broos abrirá el torneo el próximo 11 de junio frente a México en el Estadio Ciudad de México, en el encuentro que marcará el arranque oficial del Mundial 2026.

Después, los africanos viajarán a Atlanta para enfrentar a Chequia el 18 de junio y cerrarán la fase de grupos nuevamente en territorio mexicano cuando se midan a Corea del Sur el 25 de junio en Monterrey.

Entre los jugadores más destacados de la convocatoria aparecen Lyle Foster, delantero del Burnley inglés, y Ime Okon, defensor que milita en el Hannover 96 alemán.

Con el problema administrativo finalmente resuelto, Sudáfrica ya puso rumbo a México y comenzará la cuenta regresiva para enfrentar al Tri en uno de los partidos más esperados de la jornada inaugural del Mundial.