La Máquina no se detiene: Cruz Azul recibe reconocimiento al equipo del año

La fiesta continúa en La Noria.

Apenas una semana después de conquistar la décima estrella de su historia, Cruz Azul sumó un nuevo motivo para celebrar al recibir el reconocimiento como equipo de la Temporada 2025-26, una distinción otorgada por la Liga BBVA MX y Nissan al club con el mejor rendimiento acumulado entre los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026.

La ceremonia se llevó a cabo en la Explanada de la Casa del Futbol de la Federación Mexicana de Futbol y reunió a directivos de la liga, patrocinadores y representantes de la institución celeste que atraviesa uno de los momentos más exitosos de los últimos años.

El reconocimiento fue entregado por Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, acompañado por Rodrigo Centeno, director general de Nissan México. Por parte de Cruz Azul acudieron Víctor Manuel Velázquez, presidente del club, Iván Alonso, director deportivo, y Joel Huiqui, técnico del equipo que recientemente levantó el título del futbol mexicano.

Un premio a la regularidad

La distinción premia la regularidad mostrada por los equipos a lo largo de toda la campaña y no únicamente durante la fase final. Bajo ese criterio, Cruz Azul volvió a imponerse sobre el resto de los clubes de la Liga MX.

La Máquina acumuló 68 puntos durante las 34 jornadas de fase regular disputadas entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026. La cifra fue suficiente para superar por apenas una unidad al Toluca, que finalizó con 67 puntos y se quedó cerca de arrebatarle el reconocimiento.

El margen fue mínimo, pero suficiente para confirmar el dominio mostrado por los celestes durante los últimos meses.

El galardón que obtuvo el Cruz Azul Cortesía redes sociales

El premio también tiene una recompensa económica significativa. Cruz Azul recibirá un millón de dólares por finalizar como el mejor equipo de la temporada, una cantidad que fortalece aún más las finanzas de una institución que vive una etapa de estabilidad deportiva y administrativa.

Se trata además de la segunda ocasión consecutiva que la escuadra cementera obtiene este reconocimiento, una muestra de la consistencia que ha logrado desarrollar en torneos recientes.

La obtención del premio llega en un momento particularmente especial para la institución.

Hace apenas unos días, Cruz Azul derrotó a Pumas en la final del Clausura 2026 para conquistar el décimo campeonato de liga de su historia. El título puso fin a una espera de varios años y consolidó un proyecto deportivo que apostó por la continuidad, la planeación y el fortalecimiento de su plantilla.

La celebración por aquel campeonato todavía se mantiene viva entre los aficionados y dentro del propio club.