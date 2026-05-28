Pochettino podría llegar al Milan… y cambiar el destino de Santiago Giménez

Mauricio Pochettino podría convertirse en una figura clave para el futuro de Santiago Giménez en el Milan. El actual seleccionador de Estados Unidos aparece entre los candidatos para tomar al conjunto rossonero rumbo a la próxima temporada, justo en un momento donde el delantero mexicano atraviesa meses complicados en Italia.

De acuerdo con distintos reportes, el estratega argentino ya sostuvo conversaciones con el Milan, club que busca reconstruirse tras una decepcionante campaña en la Serie A donde quedó fuera de puestos de Champions League y terminó realizando cambios importantes en su estructura deportiva.

La posible llegada de Pochettino cobra relevancia desde la perspectiva mexicana debido al complicado panorama de Santiago Giménez, quien no ha conseguido establecerse plenamente desde su llegada al futbol italiano y todavía mantiene muchas dudas alrededor de su continuidad para la próxima temporada.

Aunque el atacante mexicano tendrá actividad este verano en el Mundial con la Selección Mexicana, dentro del Milan todavía no existe certeza sobre el rol que tendrá después del torneo, especialmente tras una temporada donde perdió protagonismo y terminó señalado por su baja producción ofensiva.

Incluso, el delantero mexicano quedó marcado por una estadística negativa que generó críticas en Italia. Santiago Giménez se convirtió en el primer delantero en la historia del Milan que no logró anotar gol en la Serie A pese a disputar al menos 10 partidos como titular, una marca que aumentó la presión sobre el exjugador del Feyenoord.

El Milan atraviesa una etapa de reconstrucción tras una campaña muy por debajo de las expectativas. Los rossoneri realizaron movimientos importantes en la directiva y buscan un entrenador capaz de desarrollar jóvenes talentos y construir nuevamente un equipo competitivo, perfil que encaja con la visión que tendría Pochettino.

El argentino actualmente dirige a la selección de Estados Unidos y tiene contrato hasta después del Mundial, aunque dentro de la propia federación estadounidense reconocieron recientemente que existen clubes interesados en el entrenador y que han mantenido comunicación transparente sobre las ofertas que han aparecido.

Además de Pochettino, el Milan también habría sostenido contactos con nombres como Antonio Conte, Andoni Iraola y Ralf Rangnick, aunque el técnico argentino aparece como una de las opciones más atractivas por su experiencia en clubes como Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain.

Para Santiago Giménez, la llegada de un nuevo entrenador podría representar una oportunidad importante para relanzar su carrera en Europa, especialmente después de meses donde las críticas y la falta de goles han puesto en duda su futuro dentro de uno de los clubes más históricos del futbol italiano.