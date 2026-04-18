Fulham y Brentford empatan sin goles; Raúl Jiménez entra tarde en un duelo que se quedó en promesa

Fulham y Brentford jugaron un partido cargado de intención, pero vacío de contundencia. El 0-0 dejó más frustración que alivio en un duelo en el cual el delantero mexicano Raúl Jiménez ingresó al minuto 67.

El balón fue de Fulham durante largos tramos. Paciente, con circulación limpia, intentando abrir grietas en una defensa que resistió sin perder el orden. Brentford eligió otro camino, menos estético y más directo, con lanzamientos largos y transiciones rápidas que por momentos incomodaron.

El primer tiempo ofreció señales claras. Llegadas, pero sin filo. Un remate al arco para Brentford en cinco intentos, ninguno para Fulham. La estadística no engañaba, faltaba precisión. Keane Lewis-Potter rozó el gol antes del descanso, pero su definición se fue por encima del travesaño cuando el estadio ya cantaba.

La segunda parte no cambió el tono, sólo elevó la tensión. Cada balón dividido se jugó como si fuera el último. Harry Wilson desperdició la más clara para Fulham con una volea desviada tras ganar la espalda de la defensa. Ryan Sessegnon también tuvo la suya, misma historia, disparo alto.

El partido se tensó aún más con la lesión de Alex Iwobi. Salió tocado del muslo, gesto de preocupación en el banquillo. El ingreso de Kevin buscó mantener el equilibrio, aunque el equipo perdió una pieza clave en la transición.

Ingresa Raúl Jiménez

Entonces apareció el movimiento esperado. Minuto 67. Raúl Jiménez entró por Rodrigo Muniz. No fue un cambio que rompiera el guion, pero sí una apuesta por encontrar remate donde antes sólo hubo intención. Se posicionó como referencia, buscó fijar centrales y generar espacios, aunque el partido ya estaba atrapado en su propia rigidez.

Desde la banda, Marco Silva insistía en adelantar líneas. El empuje existió, la claridad no. Brentford resistió con oficio, fiel a una racha reciente que lo ha convertido en especialista del empate.

El cierre fue un espejo del inicio. Intensidad alta, ideas claras hasta tres cuartos de cancha, pero sin la precisión necesaria para romper el cero. El punto mantiene a Brentford en zona de pelea europea, mientras Fulham sigue persiguiendo desde atrás.

El partido dejó una sensación incómoda. Mucho juego, poco gol. Y en ese contraste, un empate que suma, pero no satisface.