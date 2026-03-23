El Tri arranca concentración en el CAR con la mira en Portugal y el Mundial 2026

La Selección Mexicana puso en marcha su preparación rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con su primer entrenamiento este lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), bajo la dirección de Javier “Vasco” Aguirre, enfocados en el compromiso de este fin de semana frente a Portugal.

Con menos de tres meses para el arranque del torneo, el combinado nacional inició trabajos con un grupo que combina experiencia en Europa y talento de la Liga MX. Entre los elementos que ya se reportaron destaca Raúl Jiménez, quien atraviesa un gran momento tras consolidarse como el mejor cobrador de penales en la Liga Premier y su destacado rendimiento con el Fulham.

De acuerdo con imágenes difundidas por TUDN, también se observó la presencia de Guillermo Ochoa, quien decidió viajar con anticipación luego de no ver actividad en la más reciente jornada de la liga de Chipre para integrarse cuanto antes al equipo.

Otra señal positiva para el cuerpo técnico es la condición física de Alexis Vega. El atacante del Toluca ha superado sus problemas de lesiones y llega con continuidad tras tener participación en el Clausura 2026. A este grupo se suman nombres como Julián Quiñones y el joven Armando “Hormiga” González, quien forma parte del contingente de cinco jugadores de Chivas convocados para esta Fecha FIFA.

En cuanto a los elementos que aún están por integrarse, se espera que Obed Vargas, del Atlético de Madrid, y Álvaro Fidalgo, del Real Betis, arriben la noche de este lunes para unirse de inmediato a las sesiones de entrenamiento.

El duelo ante Portugal no solo marcará el regreso del Estadio Azteca rumbo a su tercera Copa del Mundo como sede, sino que también representa un paso clave en la conformación de la lista final para el Mundial 2026, donde México debutará ante Sudáfrica en junio.

Después de enfrentar al conjunto luso, el Tri viajará a Chicago para medirse ante Bélgica en el Soldier Field, en lo que será su siguiente compromiso de preparación previo a la justa mundialista.