Habrá 14 estampas especiales en el álbum del Mundial 2026; dos mexicanos

Una nueva sorpresa en el álbum del Mundial 2026 fue revelada, 14 estampas especiales podrán conseguirse exclusivamente en productos Coca-Cola, donde figuran dos mexicanos acompañados por grandes estrellas como Lamine Yamal, Harry Kane y Virgil Van Dijk.

Sin la presencia de Lionel Messi -ya que su imagen la maneja la competencia- ni de Cristiano Ronaldo, quien en ningún momento de su carrera ha decidido verse involucrado con alguna refresquera, las estampas especiales del álbum del Mundial 2026 podrán adquirirse a partir de las próximas semanas.

El álbum del Mundial está disponible desde principios de abril. Especial

De momento, aún no se confirma el método para hacerse de estas estampas especiales, sin embargo, trascendió que podría ser mediante las etiquetas del refresco (como ha sucedido en ediciones pasadas) o a través de sobres de 3 cromos, con 2 estampas del álbum del Mundial 2026 y una más de las especiales.

Las 14 estrellas especiales del álbum

Con la presencia de dos mexicanos, estos son los jugadores que podrán encontrarse en la siguiente edición del álbum del Mundial 2026, mismo que arrancará su venta general a partir del 1 de mayo:

1. Raúl Jiménez / México.

2. Santiago Gimenez / México.

3. Lamine Yamal / España.

4. Harry Kane / Inglaterra.

5. Joshua Kimmich / Alemania.

*6. Lautaro Martínez / Argentina.

7. Gabriel Magalhães / Brasil.

8. Virgil Van Dijk / Países Bajos.

9. Alphonso Davies / Canadá.

10. Weston McKennie / Estados Unidos.

11. Antonee Robinson / Estados Unidos.

12. Jefferson Lerma / Colombia.

* Tres de las 14 estampas especiales no fueron reveladas, sin embargo, la playera de Argentina y el número 22 logró filtrarse, dejando solamente 2 en total misterio.

Los coleccionistas ya pudieron hacer sus compras del álbum de pasta banda o pasta dura a través de la preventa, así como de las cajas que contienen 100 sobres (7 estampas en cada uno de ellos); comenzarán a recibir sus productos a partir de la segunda quincena del mes de mayo.

BFG