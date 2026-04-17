Mazatlán deja escapar el triunfo en su último Viernes Botanero

Mazatlán dejó ir el triunfo en el último Viernes Botanero de su historia al empatar 1-1 frente a Querétaro durante la Jornada 15 del Clausura 2026 de Liga MX; ambos sentencian sus posibilidades de entrar a la Liguilla.

En un compromiso marcado en la historia de los Cañoneros, Mazatlán vendió en $5 los boletos y, pese al esfuerzo de la directiva, la afición se decidió a no llenar el recinto que vivía su penúltimo compromiso en Liga MX.

Mazatlán 1-0 Querétaro

Fue en el minuto 30 del primer tiempo cuando el marcador se abrió por conducto de Brian Rubio, quien aprovechó un penal en favor de los Cañoneros, anotando el que representó su último tanto en la historia del Viernes Botanero.

Mazatlán 1-1 Querétaro

Antes de marcharse al descanso, los Gallos tomaron completamente el control del compromiso y -de igual forma- Alí Ávila engañó a Ricardo Rodríguez para igualar los cartones (41’).

Pese a que en el complemento mantuvieron la balanza inclinada a su favor, un par de goles anulados evitaron el triunfo de Querétaro, quienes así dicen -prácticamente- adiós a su sueño por jugar la Liguilla.

Con este resultado, Querétaro llega a 16 puntos y queda a 3 unidades de la Liguilla en este inicio de la Jornada 15, mientras que Mazatlán es 17º con 12 unidades y se despide de manera matemática de la Fiesta Grande del Clausura 2026.

Sus rivales para la Jornada 16 del Clausura 2026

Sin opciones reales para meterse a la Liguilla del Clausura 2026, Mazatlán y Querétaro enfrentarán la penúltima jornada del torneo regular ante conjuntos contendientes al título:

Querétaro Vs Cruz Azul / martes 21 de abril - 19:00 horas.

Mazatlán Vs Toluca / miércoles 22 de abril - 19:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Mazatlán y Querétaro serán locales en la Jornada 16 del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

BFG