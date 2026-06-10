Fórmula 1 confirma cambios en el reglamento de motores para 2027 y 2028

La Fórmula 1 ha anunciado modificaciones en el reglamento técnico para las temporadas 2027 y 2028, en el que seguirán cambiando las especificaciones de los motores.

El Mundial de este año se ha caracterizado por el debut de una nueva unidad de potencia, en la que el componente eléctrico y el motor de combustión iniciaron generando energía en un porcentaje similar (50/50).

Pero el espectáculo en pista, junto con la forma en la que los pilotos gestionaron la energía de ambos componentes en las calificaciones, generaron críticas, a lo cual se sumó la cuestión de seguridad en el accidente entre Oliver Bearman y Franco Colapinto en Japón, en marzo.

Desde entonces, la FIA, la categoría y los equipos han mantenido pláticas para ajustar el balance entre la potencia proveniente de ambos componentes, reduciendo la recolección excesiva de energía y salvaguardando la seguridad de los pilotos.

Los primeros pasos se dieron en Japón, donde se redujo gradualmente el proceso de la recuperación de la energía para la calificación, y en Miami, cuando se aumentaron la potencia del motor de combustión y el flujo de energía del combustible.

Este miércoles 10 de junio, La FIA, Formula One Management, los equipos y los fabricantes de unidades de potencia confirmaron que llegaron a un nuevo acuerdo, en el que se volverá a equilibrar la potencia de ambas fuentes, de manera escalonada.

El próximo año, el elemento eléctrico verá incrementada su potencia de 400 a 420 kW, con un aumento del 5 por ciento en el flujo de combustible.

La potencia del componente MGU-K disminuirá de 350 a 300 kW, mientras que la de los motores a gasolina aumentará a 350 kW, quedando una repartición de 58/42 a favor de la unidad de combustión. La potencia de recolección de energía aumentará de 350 kW a 375 kW.

Para 2028, la potencia del motor volverá a aumentar, ahora 450 kW, con el flujo de combustible subiendo un 13%. El sistema eléctrico mantendrá una potencia de 300 kW, mientras que la potencia de recolección también aumentará a 400 kW.

Con ello, el 60 por ciento de la potencia de la unidad provendrá de los motores de combustión, a la espera de hacer las sesiones de calificación más dinámicas sin perjudicar el dinamismo de los Grandes Premios.

Los cambios técnicos explicados FIA

El reglamento de Fórmula 1 de 2026 se elaboró ​​y acordó en estrecha colaboración entre la FIA, la FOM, los equipos, los fabricantes de equipos originales (OEM) y los fabricantes de unidades de potencia”, se lee en el comunicado.

Estas últimas modificaciones reflejan la continuidad de esta colaboración, en la que todas las partes interesadas trabajan conjuntamente para perfeccionar el marco normativo y abordar los desafíos operativos identificados”.

La FIA agilizará el proceso de aprobación formal de estos cambios técnicos, a fin de que los equipos y fabricantes tengan tiempo suficiente para desarrollar sus unidades de potencia.

Los cambios se presentarán al Consejo Mundial del Deporte del Motor el martes 23 de junio en Macao.