¿Cuánto le falta a la Roma para llevarse a Israel Reyes? La postura del América ante la oferta recibida 

El mercado europeo, más exclusivo y exigente, puso los ojos en un jugador mexicano: Israel Reyes. Tras su participación en la Copa del Mundo, el zaguero esperaba encontrar facilidades para dar el salto a otro continente.

La Roma, un equipo fuerte en Italia y Europa, marcó el interés que tiene y lanzó una oferta que llegó a los despachos del Club América, pero que fue rechazada.

El monto presentado por el conjunto romano resultó insuficiente para la directiva azulcrema. Ofrecieron 3 millones de dólares, una cifra muy lejana a las pretensiones de las Águilas. En los despachos del club americanista valúan a Israel Reyes en 8 millones de dólares, aunque dentro de su plan para facilitarle la salida al fútbol europeo aceptaron rebajar su postura a 6.5 millones de dólares. Con este panorama, la propuesta italiana no alcanzó ni la mitad de lo esperado.

El Mundial no fue lo esperado para Reyes

Para los directivos de las Águilas, la Copa del Mundo 2026 representaba la vitrina ideal para incrementar la cotización de Reyes como un elemento plurifuncional, capaz de desempeñarse tanto de lateral derecho como de defensa central.

Aunque tuvo actividad, el impacto no fue el proyectado: disputó 200 minutos en cinco partidos con la Selección Mexicana, siendo titular en dos cotejos.

Por su parte, en la capital italiana consideran que Reyes es una pieza interesante para su plantilla, pero la Roma no pretende desembolsar mucho más de la cantidad inicial. La postura del club de la Serie A es cautelosa y no planean entrar en una puja desmedida.

¿Se va o se queda Israel Reyes?

En el América ya le notificaron la situación al futbolista. Israel Reyes y su agente buscan presionar para concretar el traspaso en este mercado de verano, pues el deseo del jugador es emigrar ene ste mercado veraniego.

No obstante, la directiva le dejó en claro que solo saldrá si se paga un precio justo. Para el proyecto deportivo del América, el zaguero es indispensable, por lo que mantendrán la postura firme a la espera de que la Roma mejore su oferta económica.