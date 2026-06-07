F1: Estado del campeonato de Pilotos y Constructores tras Mónaco y la sanción a 'Checo' Pérez
Kimi Antonelli se benefició de su victoria y del mal resultado de George Russell para escaparse en el liderato general.
Se fueron seis carreras en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2026 y Andrea Kimi Antonelli ha establecido una distancia significativa sobre sus perseguidores en la tabla de pilotos, mientras nueve equipos ya sumaron puntos.
El italiano ligó su quinta victoria consecutiva este domingo en las calles de Mónaco, donde además se convirtió en el piloto más joven en ganar en las calles del Principado. Ahora tiene una distancia de 66 unidades sobre Lewis Hamilton, quien se benefició del mal resultado de George Russell para tomar el segundo lugar general.
Tras una jornada plagada de penalizaciones y abandonos, Oscar Piastri escaló al quinto puesto, mientras Isack Hadjar entró a los diez mejores con su primer podio del año.
Gracias a la sanción que Sergio 'Checo' Pérez recibió tras la competencia, Fernando Alonso heredó la décima posición general, con lo que tanto el español como Aston Martin se anotaron su primer punto del año y el primero en su turbulenta asociación con Honda.
Por ahora, tanto Cadillac como el mexicano y Valtteri Bottas siguen buscando sus primeras unidades, aunque éstas podrían llegar en una carrera tan caótica como la de este domingo.
Campeonato de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli: 156 puntos
- Lewis Hamilton: 90 puntos
- George Russell: 88 puntos
- Charles Leclerc: 75 puntos
- Oscar Piastri: 60 puntos
- Lando Norris: 58 puntos
- Max Verstappen: 43 puntos
- Isack Hadjar: 29 puntos
- Liam Lawson: 26 puntos
- Pierre Gasly: 26 puntos
- Oliver Bearman: 18 puntos
- Franco Colapinto: 15 puntos
- Arvid Lindblad: 13 puntos
- Carlos Sainz: 6 puntos
- Alexander Albon: 5 puntos
- Esteban Ocon: 3 puntos
- Gabriel Bortoleto: 2 puntos
- Fernando Alonso: 1 punto
- Nico Hulkenberg: 0 puntos
- Sergio Pérez: 0 puntos
- Valtteri Bottas: 0 puntos
- Lance Stroll: 0 puntos
Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes: 244 puntos
- Ferrari: 165 puntos
- McLaren: 118 puntos
- Red Bull Racing: 72 puntos
- Alpine: 41 puntos
- Racing Bulls: 39 puntos
- Haas: 21 puntos
- Williams: 11 puntos
- Audi: 2 puntos
- Aston Martin: 1 punto
- Cadillac: 0 puntos