F1: Estado del campeonato de Pilotos y Constructores tras Mónaco y la sanción a 'Checo' Pérez

Se fueron seis carreras en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2026 y Andrea Kimi Antonelli ha establecido una distancia significativa sobre sus perseguidores en la tabla de pilotos, mientras nueve equipos ya sumaron puntos.

El italiano ligó su quinta victoria consecutiva este domingo en las calles de Mónaco, donde además se convirtió en el piloto más joven en ganar en las calles del Principado. Ahora tiene una distancia de 66 unidades sobre Lewis Hamilton, quien se benefició del mal resultado de George Russell para tomar el segundo lugar general.

Tras una jornada plagada de penalizaciones y abandonos, Oscar Piastri escaló al quinto puesto, mientras Isack Hadjar entró a los diez mejores con su primer podio del año.

Gracias a la sanción que Sergio 'Checo' Pérez recibió tras la competencia, Fernando Alonso heredó la décima posición general, con lo que tanto el español como Aston Martin se anotaron su primer punto del año y el primero en su turbulenta asociación con Honda.

Por ahora, tanto Cadillac como el mexicano y Valtteri Bottas siguen buscando sus primeras unidades, aunque éstas podrían llegar en una carrera tan caótica como la de este domingo.

Campeonato de Pilotos 2026

Kimi Antonelli: 156 puntos

Lewis Hamilton: 90 puntos George Russell: 88 puntos Charles Leclerc: 75 puntos Oscar Piastri: 60 puntos Lando Norris: 58 puntos Max Verstappen: 43 puntos Isack Hadjar: 29 puntos Liam Lawson: 26 puntos Pierre Gasly: 26 puntos Oliver Bearman: 18 puntos Franco Colapinto: 15 puntos Arvid Lindblad: 13 puntos Carlos Sainz: 6 puntos Alexander Albon: 5 puntos Esteban Ocon: 3 puntos Gabriel Bortoleto: 2 puntos Fernando Alonso: 1 punto Nico Hulkenberg: 0 puntos Sergio Pérez: 0 puntos Valtteri Bottas: 0 puntos Lance Stroll: 0 puntos

Campeonato de Constructores 2026