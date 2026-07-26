Escándalo en Liga MX: reportan presunto caso de espionaje del Atlas durante el partido ante Santos

La victoria de Atlas sobre Santos Laguna en la Jornada 2 del Apertura 2026 quedó marcada por una polémica fuera de la cancha. Un día después del encuentro disputado en el Estadio Corona, comenzaron a circular videos que señalarían un presunto caso de espionaje por parte de personas vinculadas al cuerpo técnico del conjunto rojinegro, encabezado por el argentino Hernán Crespo.

El incidente habría ocurrido durante el medio tiempo del partido celebrado este sábado 25 de julio en Torreón, Coahuila, cuando ambos equipos se encontraban en los vestidores preparando el segundo tiempo.

Hasta el momento, ninguno de los dos clubes ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

Atlas venció 1-0 a Atlas. Mexsport

Videos muestran a presuntas personas vinculadas al Atlas cerca del vestidor de Santos

El periodista Luis Jiménez difundió una serie de videos en los que, presuntamente, aparecen personas relacionadas con el cuerpo técnico del Atlas en las inmediaciones del vestidor de Santos durante el descanso del encuentro.

En las imágenes se observa a una persona vestida con pants y playera del Atlas permaneciendo durante varios minutos en la zona ubicada frente al vestidor del conjunto lagunero.

De acuerdo con la secuencia compartida, esa persona permanece en el lugar mientras presuntamente se desarrollaba la charla técnica del entrenador de Santos, Renato Paiva.

Los videos también muestran a una segunda persona ubicada en el mismo pasillo, a unos metros del acceso al vestidor local.

Tras su publicación, las imágenes comenzaron a difundirse ampliamente en redes sociales y generaron especulaciones sobre un posible caso de espionaje durante el partido.

Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta información, no existe un pronunciamiento oficial por parte de Atlas o Santos Laguna que confirme o desmienta lo ocurrido. Los únicos elementos disponibles son los videos difundidos por el periodista, por lo que no se ha determinado oficialmente qué ocurrió en ese momento.

Santos sigue sin sumar puntos en el Apertura 2026

Más allá de la polémica, Santos Laguna continúa atravesando un complicado momento deportivo.

El equipo dirigido por Renato Paiva arrastra los problemas que mostró durante el Clausura 2026, torneo que terminó en el último lugar de la clasificación general con 13 puntos, producto de tres victorias, tres empates y 11 derrotas.

El inicio del Apertura 2026 tampoco ha cambiado el panorama para el conjunto lagunero.

En la Jornada 1 perdió 3-2 frente a Monterrey y, en la segunda fecha, volvió a caer, ahora por 1-0 frente al Atlas, resultado que lo mantiene en la parte baja de la clasificación sin unidades después de dos encuentros.

El partido disputado se definió con el gol de Édgar Zaldívar al minuto 64, ya en la segunda mitad, después del descanso en el que, de acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, habría ocurrido el presunto caso de espionaje que ahora rodea al encuentro entre Santos y Atlas.