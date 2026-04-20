La FIA anuncia cambios técnicos en la Fórmula 1 efectivos a partir de Miami

La Fórmula 1 ha confirmado la implementación de cambios en el reglamento técnico antes del próximo Gran Premio, que se realizará en menos de dos semanas, en Miami, Estados Unidos.

La categoría ha recibido muchas críticas tras las primeras tres competencias del Mundial 2026, debido a la dinámica de manejo que genera el nuevo tren motriz, en el que la potencia proveniente del motor de combustión y de la unidad eléctrica ahora son equilibradas.

A esto se suma el elemento de seguridad, factor que contribuyó al puerto accidente entre Oliver Bearman y Franco Colapinto en Japón, y en el que el piloto británico quedó con una contusión en una rodilla.

La FIA, representantes técnicos y los equipos han realizado diferentes diversas reuniones en las últimas semanas, siendo la más reciente las sostenida hoy lunes, en la que se establecieron cambios a efectuarse para el Gran Premio de Miami, programado para el 3 de mayo, con excepción de los cambios en los procedimientos de salida, que serán de carácter experimental.

Éstos son los cambios que la FIA implementará en calificaciones y carreras de Fórmula 1

En las sesiones de calificación, habrá ajustes en los parámetros de gestión de energía, incluyendo otra reducción de la recarga máxima permitida de 8.0 a 7.0 megajulios (MJ), con el objetivo de reducir la recolección excesiva de energía y fomentar una conducción más consistente a máxima velocidad. Para la carrera pasada, ya se había reducido la recarga de 9,0 a 8.0 MJ.

Con este cambio, se proyecta una reducción en la duración máxima del "super-clipping" (es decir, el proceso en que la energía se dirige a la batería) a aproximadamente 2-4 segundos por vuelta.

Además, la potencia máxima del Super-clipping" pasará de 250 a 350 kW, con el objetivo de reducir el tiempo de recarga y, con ello, el trabajo del piloto para administrar la energía. La FIA estipula que esto también se aplicará en condiciones de carrera.

Por otro lado, el número de eventos en los que se podrán modificar los límites de energía para que éstos sean más bajos serán doce, en lugar de ocho, dando más adaptación a las características del circuito.

Durante los Grandes Premios, la potencia máxima disponible a través del Boost (o gestión de energía) estará limitada a +150 kW o al nivel de potencia que tenga el auto en el momento de la activación.

El despliegue del MGU-K se mantendrá en 350 kW en las zonas clave de aceleración (es decir, desde la salida de una curva hasta el siguiente punto de frenada, incluidas las zonas de adelantamiento), pero se limitará a 250 kW en otras partes de la vuelta.

Con ello, se buscarán reducir las variaciones excesivas de velocidad, manteniendo oportunidades de rebases y características generales de rendimiento.

La FIA ha escuchado a los pilotos respecto a temas en manejo bajo lluvia Pirelli Motorsport

Para condiciones de lluvia, se han aumentado las temperaturas de la manta térmica para los neumáticos intermedios, con el fin de mejorar el agarre inicial y el rendimiento de los mismos. Esto fue sugerido por los pilotos.

Se reducirá el despliegue máximo del ERS, limitando el torque del motor y mejorando el control del vehículo en condiciones de baja adherencia. Las luces traseras se han simplificado, teniendo señales visuales más claras y consistentes para mejorar la visibilidad y el tiempo de reacción de los pilotos que les siguen en este tipo de condiciones.

Propuestas de cambios en procedimientos de arranque serán experimentales en Miami

En cuanto a los procedimientos de arranque, se ha desarrollado un nuevo sistema de detección de salidas con baja potencia, es decir, si un auto tiene una aceleración baja tras soltar el embrague.

Cuando ocurra esto, se activará automáticamente el sistema MGU-K para garantizar un nivel mínimo de aceleración y mitigar riesgos como accidentes, sin generar ventajas deportivas. A esto se suma un sistema de advertencia visual, compuesto por luces intermitentes (traseras y laterales) que se encenderá en los vehículos que tenga esta falla y alerte a los pilotos que les siguen.

También habrá un reinicio del contador de energía al inicio de la vuelta de formación para corregir inconsistencias. Estos ajustes se probarán y analizarán durante el fin de semana en Miami.

Estas propuestas se someterán ahora a votación por parte del Consejo Mundial de Deporte Motor de la FIA con vistas a su implementación antes del Gran Premio de Miami.