Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: agenda de México para el lunes 27 de julio
México afrontará una intensa jornada este lunes 27 de julio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con actividad en 18 disciplinas
La actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúa este lunes 27 de julio con una intensa jornada para la delegación mexicana, que tendrá participación en 18 disciplinas en busca de aumentar su ventaja en el medallero.
México iniciará el día como líder de la clasificación general con un total de 43 medallas: 16 de oro, 15 de plata y 12 de bronce. Tras la cosecha conseguida en la jornada anterior, los atletas mexicanos volverán a competir desde las primeras horas del día en deportes individuales y por equipos.
A continuación, la agenda completa de la representación mexicana para este lunes.
Agenda de México por disciplina para el lunes 27 de julio
Ajedrez
13:00 horas | Primer y segundo tablero rápido | Femenil y masculino: Zenia Corrales Jiménez, Sion Radamantys Galaviz Medina, Gilberto Hernández Guerrero y Guadalupe Montaño Vicente (rondas 11, 12, 13, 14 y 15).
17:00 horas: Inicio de la última ronda del torneo.
Bádminton
07:00 horas
Individual masculino | Cuartos de final: Luis Montoya (México) vs. Víctor Ovalles (República Dominicana).
Individual masculino | Cuartos de final: Job Castillo (México) vs. Jerónimo Giraldo (Colombia).
Individual femenil | Cuartos de final: Vanesa García (México) vs. Juliana Giraldo (Colombia).
Dobles masculino | Cuartos de final: Juan Torres / Luis Montoya (México) vs. Enrick Zorrilla / Víctor Ovalles (República Dominicana).
Dobles masculino | Cuartos de final: Armando Gaitán / Job Castillo (México) vs. Kevin Cordón / Yeison del Cid (Guatemala).
Dobles femenil | Cuartos de final: Miriam Rodríguez / Romina Fregoso (México) vs. Mariangel García / María Rojas (Venezuela).
Dobles femenil | Cuartos de final: Vanessa Villalobos / Vanesa García (México) vs. Nairoby Jiménez / Claritza Confident (República Dominicana).
Dobles mixto | Cuartos de final: Luis Montoya / Miriam Rodríguez (México) vs. Juan Carlos Bencomo / Erly Cabrera (Cuba).
Baloncesto
18:30 horas | Equipos | Femenil: México vs. República Dominicana.
Boliche
06:30 horas | Individual | Masculino (Grupo 1): Enrique Gutiérrez y Marcelon Magrassi.
11:00 horas | Individual | Masculino (Grupo 2): Ricardo Lechuga, Héctor Piña, Mario Quintero y Dante Romero.
11:00 horas | Individual | Femenil (Grupo 1): Tanya López y Miriam Zetter.
15:30 horas | Individual | Femenil (Grupo 2): Illiana Lomelí y Lilia Robles.
Ciclismo de pista
08:00 horas | Persecución por equipos | Femenil: Sofía Arreola, Andrea Robles, Yareli Acevedo, María Gaxiola y María Fernanda.
08:35 horas | Persecución por equipos | Masculino: Ignacio Prado, Ricardo Peña, Sebastián Ruiz y Ulises Castillo.
09:20 horas | Velocidad por equipos | Femenil: Jessica Salazar, Luz Gaxiola y Yuli Verdugo.
09:45 horas | Velocidad por equipos | Masculino: Ridley Malo, Jefet López y Edgar Verdugo.
Esquí acuático
Horario por confirmar | Slalom | Femenil (Ronda preliminar): María Spaventa.
Gimnasia rítmica
13:00 horas | Mazas individual | Femenil (Clasificación): Desiree Portugal Luzania, Marina Malpica Ramírez y Ana Luisa Abraham Habib.
14:30 horas | Cinta individual | Femenil (Clasificación): Desiree Portugal Luzania, Marina Malpica Ramírez y Ana Luisa Abraham Habib.
17:00 horas | 3 aros y 2 mazas | Equipos: Adirem Tejeda, Kimberly Salazar, Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer y Giselle Torres.
Gimnasia trampolín
08:00 horas | Individual | Femenil (Clasificación): Patricia Cristina Núñez Pavón y Dafne Carolina Navarro Loza.
08:40 horas | Individual | Masculino (Clasificación): Donovan Johar Guevara Pérez y David Elías Carballo Castillo.
09:50 horas | Sincronizado | Femenil: Patricia Cristina Núñez Pavón y Dafne Carolina Navarro Loza.
10:20 horas | Sincronizado | Masculino: Donovan Johar Guevara Pérez y David Elías Carballo Castillo.
11:00 horas | Sincronizado mixto: Dafne Carolina Navarro Loza / Donovan Johar Guevara Pérez y Patricia Cristina Núñez Pavón / David Elías Carballo Castillo.
Golf
06:00 horas | Individual | Masculino: Luis Carrera Melia (México) vs. Christopher Richards (Trinidad y Tobago).
06:00 horas | Individual | Femenil: María Fernanda Lira Solís (México) vs. Luciana Vilchez Fernández (Costa Rica).
Hockey sobre pasto
08:00 horas | Equipos | Masculino (Grupo A): México vs. Trinidad y Tobago.
Ráquetbol
09:00 horas | Individual | Masculino (Grupo A): Eduardo Portillo (México) vs. Luis Pérez (República Dominicana).
09:45 horas | Individual | Masculino (Grupo C): Rodrigo Montoya (México) vs. Ramón De León (República Dominicana).
10:30 horas | Individual | Femenil (Grupo A): Alexandra Herrera (México) vs. María Jesús Céspedes (República Dominicana).
10:30 horas | Individual | Femenil (Grupo C): Montserrat Mejía (México) vs. Jimena Gómez (Costa Rica).
12:00 horas | Dobles | Masculino (Grupo A): Eduardo Portillo / Andree Parrilla (México) vs. Christian Aldana / Juan Salvatierra (Guatemala).
12:45 horas | Dobles | Femenil (Grupo A): Alexandra Herrera / Montserrat Mejía (México) vs. Alejandra Jiménez / María Jesús Céspedes (República Dominicana).
14:15 horas | Dobles mixto (Grupo B): Jessica Parrilla / Rodrigo Montoya (México) vs. Ramón De León / Alejandra Jiménez (República Dominicana).
Remo
05:30 horas | Dos remos sin timonel | Femenil: Maite Arrillaga y María García.
07:30 horas | Dos remos sin timonel | Masculino: Hugo Reyes y Jordy Gutiérrez.
08:30 horas | Un par de remos cortos | Femenil: Kenia Lechuga.
08:45 horas | Un par de remos cortos | Masculino: Alexis López.
Rugby 7
07:22 horas | Equipos | Femenil (Pool A): México vs. Costa Rica.
Sóftbol
15:00 horas | Equipos | Femenil (Round Robin): Cuba vs. México.
Surf
07:40 horas | Shortboard | Femenil (Round 2, Heat 2): Alegría Larripa.
08:00 horas | Shortboard | Femenil (Round 2, Heat 3): Ana Lylia González.
10:00 horas | SUP Surf | Masculino (Main Round 3, Heat 1): Juan Pablo Melendres (México) vs. Jefferson Tascon (Colombia).
10:25 horas | SUP Surf | Masculino (Main Round 3, Heat 2): Giovanni Bercian (México) vs. Max Torres (Puerto Rico).
11:40 horas | Longboard | Masculino (Main Round 3, Heat 1): Heriberto Torres (México) vs. Agustín Cedeño (Panamá).
12:05 horas | Longboard | Masculino (Main Round 3, Heat 2): Jonathan Melendres (México) vs. Anthony Mesen (Costa Rica).
Taekwondo
08:10 horas | Kyorugui -80 kg | Masculino (Cuartos de final): Iker Casas (México) vs. Brandon Sealy (Jamaica).
08:20 horas | Kyorugui -74 kg | Masculino (Cuartos de final): José Nava (México) vs. Josi-ah Mc Cray (Islas Vírgenes de Estados Unidos).
08:40 horas | Kyorugui -68 kg | Masculino (Cuartos de final): Luis Ontiveros (México) vs. Ian Romero (Panamá).
09:00 horas | Kyorugui -67 kg | Femenil (Cuartos de final): Leslie Soltero (México) vs. Sheylee López (Antigua y Barbuda).
09:20 horas | Kyorugui -62 kg | Femenil (Cuartos de final): Karla Rodríguez (México) vs. Laura Malagón (Chile).
09:30 horas | Kyorugui -57 kg | Femenil (Cuartos de final): Fabiola Villegas (México) vs. Andrialís Bonilla (República Dominicana).
Tenis
08:00 horas | Individual | Femenil (Semifinales): Julia García (México) vs. Ana Zamburek (República Dominicana).
08:00 horas | Individual | Femenil (Semifinales): Ana Sánchez (México) vs. María Torres (Colombia).
Seguido | Dobles mixto | Semifinales: Midori Castillo / Alejandro Hayen (México) vs. Deborah Domínguez / Juan Domínguez (Guatemala).
No antes de las 14:00 horas | Dobles | Femenil (Semifinales): Ana Sánchez / Julia García (México) vs. Mathilde Lollia / Emeline Dartron (Guadalupe).
Voleibol de sala
18:00 horas | Equipos | Masculino (Grupo B): México vs. República Dominicana.
Con actividad distribuida desde las primeras horas del día hasta la noche, México tendrá una nueva oportunidad para incrementar su cosecha de medallas y mantenerse en el primer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?
La actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se puede seguir a través de Imagen Televisión.