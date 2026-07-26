México vs Costa Rica Sub-20: fecha, hora y dónde ver el Campeonato de Concacaf

La Selección Nacional de México Sub-20 volverá a la actividad este lunes 27 de julio con un duelo clave frente a Costa Rica en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Después de iniciar el torneo con una victoria por 3-0 sobre Antigua y Barbuda, el conjunto nacional intentará dar un paso importante rumbo a la fase de eliminación directa.

El encuentro enfrentará a los dos equipos que comenzaron el certamen con triunfo. Mientras México debutó con tres goles y mantuvo su portería en cero, Costa Rica venció por la mínima diferencia a Guatemala para colocarse también con tres puntos en el Grupo B.

Con ambos equipos igualados en unidades, el partido podría marcar el rumbo de la clasificación dentro del sector.

México goleó a Antigua y Bermuda en el debut del Campeonato Sub20 de Concacaf. Jafet Moz/Mexsport

México busca acercarse a los cuartos de final

El Tri Sub-20 llega a la segunda jornada como líder del Grupo B gracias a una mejor diferencia de goles.

Después de la primera fecha, México suma tres puntos y un saldo de +3, mientras que Costa Rica ocupa el segundo puesto con las mismas tres unidades, pero con una diferencia de +1.

Una victoria permitiría a cualquiera de las dos selecciones dar un paso muy importante hacia la siguiente ronda del campeonato, que clasifica a los dos primeros lugares de cada grupo y a los dos mejores terceros puestos a los cuartos de final.

El torneo continúa disputándose en Puebla, mientras que las semifinales y la final se jugarán en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

México busca asegurar el pase a la siguiente ronda contra Costa Rica. Jafet Moz/Mexsport

¿Qué está en juego en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf?

Además del título regional, el Campeonato Sub-20 de la Concacaf otorga boletos para dos de las competencias más importantes de la categoría.

Los cuatro equipos que alcancen las semifinales asegurarán su clasificación a la próxima Copa del Mundo Sub-20.

Por otro lado, el campeón del torneo obtendrá el boleto de la confederación para el torneo de futbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por ello, cada resultado de la fase de grupos resulta determinante para las aspiraciones de las selecciones participantes.

Fecha, hora y dónde ver el México vs. Costa Rica Sub-20

El partido entre México y Costa Rica, correspondiente a la segunda jornada del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, se disputará este lunes 27 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Fecha: Lunes 27 de julio

Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Cuauhtémoc, Puebla

La transmisión del encuentro estará disponible a través de ESPN en televisión de paga y mediante el plan Premium de Disney+ en plataformas de streaming.

Después de un debut con victoria, la Selección Mexicana buscará mantener el paso perfecto en el campeonato y acercarse a la clasificación a los cuartos de final en un grupo que comenzó con México y Costa Rica compartiendo la cima de la tabla.