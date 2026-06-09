Cadillac usará a Colton Herta en la primera práctica en Barcelona por Checo Pérez

Cadillac ha decidido usar el Gran Premio de Barcelona del fin de semana para usar una de las oportunidades que debe entregar a jóvenes pilotos a lo largo de la temporada y ascenderá al estadunidense Colton Herta para la primera práctica libre en lugar de Sergio Pérez.

A través de un comunicado, Cadillac informó que Herta tendrá su primera oportunidad de conducir el MAC en un fin de semana de competencia oficial en el circuito de Cataluña. Cada equipo de F1 debe otorgar por reglamente cada uno de sus coches en dos ocasiones a pilotos jóvenes o sin experiencia; en este caso, el excompetidor de IndyCar cumple con los requisitos.

“Estoy emocionado por Barcelona. Me siento listo para salir a la pista. He pasado tiempo en el simulador en Charlotte, aprendiendo el circuito y los procedimientos a seguir durante la sesión”, explicó Herta quien deberá ayudar al equipo a recolectar información que sirva para la puesta a punto tanto de Checo Pérez como de Valtteri Bottas.

“También he estado trabajando con el equipo en Silverstone y en el circuito durante las últimas carreras, siguiendo su forma de trabajar para ponerme al día lo más rápido posible”.

Doble misión de Herta rumbo a la F1

Actualmente, el excompetidor de IndyCar disputa al Fórmula 2 con el objetivo de finalizar dentro de los ocho primeros del campeonato, esto para obtener la superlicencia necesaria para correr en la Fórmula 1.

Sin embargo, Herta está lejos de su objetivo dado que está fuera del top 10 y con pocas actuaciones destacadas. Mientras que algunos lanzaron el rumor de que podría reemplazar a Bottas el próximo año en Cadillac, la falta del documento oficial impediría su ascenso.

Este fin de semana en Barcelona el piloto estadunidense afrontará la quinta ronda de la Fórmula 2 al tiempo que realiza la primera práctica libre.

Sergio Pérez retomará los controles del coche para la segunda sesión.