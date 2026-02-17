FMF confirma: México vs Portugal sí se juega en el Estadio Azteca; no hay Plan B 

El reloj de arena sigue vaciándose y la presión sobre el Estadio Azteca aumenta cada día. A medida que se acerca el esperado duelo entre la Selección Mexicana y Portugal el próximo 28 de marzo, las alarmas se han encendido entre la afición ante videos que han surgido en últimas fechas donde se exhibe que aún falta trabajos por hacer, sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol ha sido clara en que ese partido se realizará en tiempo y forma.

"No hay plan B": Ivar Sisniega ratifica la sede para el 28 de marzo

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, salió al paso de las especulaciones durante una conferencia de prensa este martes. Con un mensaje tajante, el directivo descartó cualquier posibilidad de mover el encuentro de sede, fundamentando su postura en los reportes internos de la administración del inmueble.

“Nos indica que sí va a estar listo, que la cancha va a estar en muy buen estado, en buenas condiciones para esa fecha, y que la tribuna y los espacios que se requieren para el partido van a estar listos”, explicó el directivo.

Sisniega añadió que ni siquiera están analizando una posible segunda sede en caso de que los trabajos no logren concretarse.

“Hoy no hay plan B, hoy vamos a jugar en el Azteca, en el Banorte, el 28 de marzo como está programado y no estamos viendo ningún escenario en este momento", declaró Sisniega de forma contundente.

Incluso señaló que, aquellos temores de cara al Mundial 2026 también deben ser descartados: "En cualquier proyecto de construcción siempre existen riesgos pero hoy sentimos que es un riesgo controlado, tenemos las garantías de la misma gente que está manejando y supervisando la obra que estará listo el estadio, el primero para el 28 de marzo. No hay ninguna duda para la Copa del Mundo. Nosotros no lo dudamos, ni la FIFA duda que estará listo".

El contraste: El vuelo del dron vs. el discurso oficial

Esta ratificación oficial llega unos días después de que un video del usuario “cdxmdron” en TikTok difundió tomas aéreas capturadas el 13 de febrero que han sembrado el pesimismo en redes sociales. En las imágenes, aunque se percibe avance en la fachada superior, la instalación de butacas premium y una notable mejoría en el césped respecto a las fotos del Club América de hace unas semanas, el entorno exterior no muestra los mismos avances.

Los trabajos en los accesos generales, diseñados para agilizar el flujo de miles de aficionados, lucen todavía lejos de su fase final. Comentarios como “No va a quedar para el Mundial” o que “lo dejaron todo para última hora” inundan las plataformas digitales.

La visión de Azcárraga: Remodelación por etapas

A pesar del caos visual, Emilio Azcárraga Jean ha mantenido una línea de calma similar a la de Sisniega. El propietario del inmueble ha sido honesto al admitir que la remodelación es un proceso por etapas y que no todo estará perfecto para marzo. Cuestiones estéticas y de infraestructura periférica, como el estacionamiento exterior o el ajuste de inclinación en ciertas columnas, se postergarán hasta después de la justa mundialista de 2026.