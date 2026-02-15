Video en TikTok cuestiona avance del Estadio Azteca para el Mundial 2026

El contador sigue avanzando tanto para el Mundial 2026 como para el partido que sostendrá México contra la selección de Portugal para estrenar las remodelaciones del Estadio Azteca, pero unas imágenes mostradas en TikTok han generado comentarios señalando que, tal vez, los trabajos no estén completados para el partido de reestreno.

El usuario “cdmxdron” realizó un vuelo con su dron el pasado 13 de febrero para obtener tomas aéreas de las remodelaciones en el Azteca. Los cambios parecen mínimos respecto a otras imágenes que se han revelado.

Las principales características que parecen estar avanzando son la colocación de la fachada superior, así como la instalación de las butacas premium en las suites. El pasto también parece estar en la dirección correcta respecto a semanas anteriores, cuando los equipos del Club América, varonil y femenil, se tomaron su foto del Clausura 2026.

En la parte exterior, las tomas del dron exhiben que continúan los trabajos en los accesos generales. La intención es modificarlos para permitir un mayor flujo de personas en menor tiempo.

El video ya ha generado diversos comentarios, la mayoría de ellos apuntando que todo indica que ni siquiera estará presentable para el partido ante Portugal del próximo 28 de marzo.

“No va a quedar para el Mundial”, escribió un usuario, mientras que otro agregó: “Tanto tiempo que tuvieron y lo dejaron todo para última hora”.

Azcárraga confía en los trabajos de cara al Mundial 2026

En días pasados, Emilio Azcárraga Jean, propietario del Club América y accionista de Grupo Ollamani, expresó su confianza en que la remodelación del Estadio Azteca avanza conforme al calendario establecido para entregarlo en óptimas condiciones a la FIFA rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, Azcárraga reconoció que algunos trabajos deberán esperar. “Hay obras que, por su complejidad, no pueden ejecutarse ahora. El estacionamiento exterior, por ejemplo, tenía mucha basura y tránsito constante de camiones; eso se atenderá después del Mundial. Lo mismo ocurre con la inclinación de ciertas columnas, que se ajustará más adelante”.