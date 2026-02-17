Fidalgo regala su playera a 'Guille', aficionado del Betis que llora de emoción

El gesto de Álvaro Fidalgo le dio la vuelta a España hasta terminar en México, uniendo el mundo del deporte y la emoción de un niño de 7 años al que le regaló su playera. ‘Guille’, aficionado del Betis que hizo el viaje hasta Mallorca para apoyarlos, no logró contener las lágrimas.

Arrancando como titular, creando la jugada del 0-1 para Betis y saliendo de cambio pasada la hora del compromiso, Álvaro Fidalgo se llevó los elogios de nueva cuenta por parte de los aficionados verdiblancos, quienes agradecen su llegada del América por poco menos de 2 Millones de Dólares.

Luego del compromiso, cuando todos se dirigían al túnel para llegar a los vestuarios, Álvaro Fidalgo se desvió del camino y fue a la zona en la que se encontraba ‘Guille’ –junto con su padre- pidiéndole permiso a una persona de seguridad para tomar la playera que el mediocampista naturalizado mexicano le regaló.

Mostrando su amor por el Betis hasta en el color del armazón de sus lentes, Guille de 7 años, sumó un estadio más en su amplio recorrido por los estadios del futbol español, detalle que su padre compartió en entrevista para María Trigo González de El Desmarque.

La historia de Álvaro Fidalgo con Betis se comienza a escribir, ya que con un contrato que lo liga al club español hasta 2030, la pelea por LaLiga y los puestos que lo llevarían a la Conference League, Europa League o Champions League para la siguiente temporada, es algo que el Maguito y compañía buscarán hasta la Jornada 38 en España.

Antes de conocer a su rival para los Octavos de Final de la Europa League, los siguientes partidos del Betis los disputarán como local en La Cartuja:

Betis Vs Rayo Vallecano / sábado 21 de febrero, 09:15 horas.

Betis Vs Sevilla / domingo 1 de marzo, 11:30 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG