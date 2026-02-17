Carlos Alcaraz sufre de más para debutar con triunfo en Qatar

El más joven en ganar los 4 torneos de Grand Slam, Carlos Alcaraz, dio un paso hacia adelante en su campaña para embolsarse su primer título del Abierto de Qatar al vencer este martes a Arthur Rinderknech, la mejor raqueta francesa, por 6-4 y 7-6 (7/5) en su estreno en la primera ronda en Doha.

El prodigio ibérico, de 22 años, consiguió en una hora y 47 minutos su octava victoria consecutiva, la primera desde que venció en Australia a principio de mes y se convirtió en el tenista más joven en obtener todas las coronas del Grand Slam.

Aunque sufrió más de los esperando frente a Rinderknech, número 30 del ranking de la ATP, Alcaraz mantuvo limpio su récord contra el galo, a quien había derrotado previamente en sus cuatro choques, dos en pista dura, como la catarí, y dos en césped.

El diestro español enfrentará en octavos de final al también francés Valentin Royer (60°), de 24 años y quien el lunes se impuso a su compatriota Pierre-Hugues Herbert (190°) por 6-0 y 6-3.

A esa instancia se clasificó con solvencia el lunes su gran contrincante, el italiano Jannik Sinner, número dos mundial, tras apabullar al checo Tomas Machac (31º) por 6-1 y 6-4.

BFG