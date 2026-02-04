A 52 días del México vs Portugal, las obras en el Azteca generan preocupación

El reloj ya está en marcha y el margen de error es cada vez menor. Faltan apenas 52 días para que el Estadio Azteca albergue el partido de la Selección Mexicana frente a Portugal, programado para el 28 de marzo, encuentro que significará la reinauguración del inmueble y el panorama en el exterior del inmueble dista de transmitir tranquilidad.

Un recorrido visual por zonas clave como Calzada de Tlalpan, Circuito Azteca, la explanada del estacionamiento y las inmediaciones del estadio deja ver que las obras continúan en proceso y, al menos desde fuera, con un avance que luce lento. Persisten montones de cascajo, varilla expuesta, tierra removida y materiales de construcción, señales claras de que los trabajos aún no entran en su fase final.

Si bien desde el interior del proyecto no se han emitido alertas oficiales, el contraste entre la cercanía del evento y el estado actual de las áreas externas despierta dudas razonables. Estas zonas no solo son clave para la imagen del inmueble, sino también para la logística, accesos, seguridad y experiencia del aficionado en un partido de alto perfil internacional.

Abundante la cantidad de material de construcción en las inmediaciones del Estadio Azteca. Stephany Fuentes

Las obras del Estadio Azteca también han beneficiado al comercio ambulante, en especial a los puestos de comida de la zona, donde los obreros suelen comer durante la jornada laboral, lo que ha incrementado las ventas de manera constante. “Ya tengo un año vendiéndoles comida aquí a los muchachos, pero de unas semanas para acá hemos visto más movimiento”, señaló Viviana Rentería, comerciante de la zona,

Aún así, expresan dudas sobre los tiempos de conclusión, y señalan que recientemente han visto llegar a más obreros, lo que interpretan como un intento por acelerar trabajos que, a su juicio, aún no están cerca de terminar.

“Van a marchas forzadas, agregaron más horarios y más trabajadores, se ve como una tarea imposible terminar a tiempo, pero ojalá lo logren. Hay buen ánimo, lo malo es que han habido temas de pagos atrasados y demás”, comentó.

Viviana Rentería, comerciante de comida a las afueras del Estadio Azteca Stephany Fuentes

El duelo ante Portugal no es uno más: se trata de un evento que pone al Azteca nuevamente en la vitrina global, en un contexto donde el estadio busca proyectarse como un recinto renovado y a la altura de futuros compromisos de talla mundial.

Con poco más de siete semanas por delante, el desafío es claro: acelerar los trabajos y cumplir contrarreloj. De lo contrario, el histórico inmueble podría llegar a la cita con más preguntas que certezas sobre su grado real de preparación.