¿Qué dificultades presenta la remodelación del estadio Azteca? Emilio Azcárraga explica avances

Emilio Azcárraga propietario del América y accionario en grupo ollamani, confía en que los trabajos de remodelación del Estadio Azteca marchan en tiempo y forma para su impecable entrega a la FIFA en su celebración de la Copa del Mundo 2026.

"Muy contentos con el avance que hemos tenido, ha sido un trabajo de casi mil 300 personas laborando en estas fechas, la verdad muchos proveedores trabajando con cariño por lo que significa el estadio, como hemos dicho el estadio es de la gente y a nosotros y a mi familia nos toca administrarlo, y ahora con esta primera etapa que termina el 28 de marzo con la reapertura del estadio, es importante", dijo Azcárraga tras una supervisión en el recinto este viernes al mediodía.

Sin embargo, el empresario mexicano dejó ver algunos contratiempos.

"Hay que seguir con las obras que falten de la Copa del Mundo, por la complejidad de la obra no se pueden hacer algunas cosas, por ejemplo, el estacionamiento de afuera grande. Antes no lo veían, pero había mucha basura y el tránsito de camiones, entonces ahorita no se hará sino hasta después del Mundial. También el tema de la inclinación de las columnas que se hará después".

Es tener un sistema de mantenimiento constante que faltó por el tiempo, pero es aprovechar esta inversión y que siga mejorando la obra. Los constructores dicen que sí va en tiempo y forma, yo no soy experto en construcción, ellos ponen fechas y tenemos junta cada semana, yo no soy constructor y como que veo que sus fechas no son las fechas, pero va muy bien. Hubo mucha dificultad al principio y la verdad es que ahora va todo muy en paz, porque antes había mucho grito de ver quién tenía la culpa, pero ahora todo está muy en paz".

Y para afinar detalles, Azcárraga considera que el anticipado regreso de las Águilas del América al estadio Azteca, que pasará a llamarse Estadio Ciudad de México para la celebración del Mundial, será de utilidad para la logística y cumplir como buen anfitrión.

"La tercera fase es para seguir después del mundial implementando nuevas cosas para que la experiencia y la seguridad de los aficionados sea mejor. Esperemos que sí juegue el América en el estadio este semestre, pedimos la autorización a la Federación, creo que sirve mucho. Por ejemplo, el juego de leyendas de México vs Brasil que vamos a traer, hablando de tener juegos del América aquí y de traer un juego de la femenil, tener algunos entrenamientos para ver que si salga el agua caliente, el internet, partes muy importantes para que el estadio empiece a funcionar", remató Azcárraga.