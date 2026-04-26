¡Final de fotografía! Daniela Gaxiola gana plata en keirin durante la Copa del Mundo

La pista asiática vibró con un gran momento para una atleta mexicana que no deja de sorprender con su buen momento en el ciclismo internacional. En una competencia de auténtico alarido que mantuvo a los miles de aficionados al borde de sus asientos, la sinaloense Daniela Gaxiola demostró su enorme nivel competitivo y ganó la medalla de plata dentro de la explosiva prueba de keirin durante el emocionante cierre de la Copa del Mundo en Niail, Malasia.

La gran final resultó ser un espectáculo absoluto que requirió un dramático e infartante desenlace de fotografía para definir a la campeona del evento. La ciclista tricolor exhibió una garra inigualable y peleó la cima de la carrera hasta el último milímetro del velódromo con la talentosa japonesa Wang Lijuan, quien finalmente se quedó con el anhelado metal dorado por una diferencia de tiempo casi invisible a los ojos de los espectadores. Por su parte, el tercer lugar del codiciado podio y la medalla de bronce correspondieron a la británica Emma Finucane. Este resultado consolidó de inmediato a la seleccionada azteca como una de las pedalistas más respetadas de la actualidad en las pistas mundiales.

DOS PRESEAS Y UN ARRANQUE DE TEMPORADA ESPECTACULAR

El éxito individual de la deportista originaria de Culiacán no llegó solo en esta justa. Esta valiosa presea plateada representó su tercera medalla en la competencia malaya, ya que apenas unos días antes se subió con orgullo al podio para colgarse el bronce en la especialidad de velocidad por equipos. En esa enorme hazaña colectiva, la pedalista unió fuerzas y sincronía perfecta con su compatriota Yuli Verdugo y horas después logró la primera presea de plata de la competencia.

Para la atleta mexicana, este exigente evento en tierras asiáticas marcó uno de los primeros y más duros compromisos de su apretado calendario anual. Desde el disparo inicial de salida, la ciclista irradió un temple de acero, mucha jerarquía y esa inquebrantable seguridad que la caracteriza siempre que se sube a la bicicleta. Este nuevo podio para confirmar el ascenso deportivo que vive, especialmente después de su actuación en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

Daniela Gaxiola saludando a las gradas. Mexsport

En aquella justa veraniega, la velocista obtuvo un histórico sexto lugar en keirin, un hito deportivo mayúsculo que la instaló con honores como la primera atleta de todo México y de Latinoamérica en llegar a esas complejas instancias finales desde que dicha disciplina ingresó oficialmente al programa olímpico femenil en Londres 2012.

UNA COSECHA PRODUCTIVA PARA LA DELEGACIÓN MEXICANA

El esfuerzo titánico e incansable de Daniela Gaxiola sirvió como el colofón perfecto para la escuadra nacional. La ciclista mexicana culminó su participación en Malasia con un total de tres preseas, un botín sumamente destacado para arrancar con el pie derecho este nuevo ciclo competitivo. Resulta de suma importancia subrayar que dos de estas valiosas medallas ocurrieron directamente en pruebas olímpicas, lo que incrementa sustancialmente el valor del fogueo internacional y suma puntos cruciales para las futuras clasificaciones a nivel global.

Daniela Gaxiola antes de competir. Mexsport

Esta notable consistencia de la delegación tricolor invita a los aficionados a soñar con muchas más victorias en los próximos meses de competencia. Las brillantes actuaciones en la lejana pista asiática confirmaron plenamente que el gran momento que vive Daniela Gaxiola tras los Juegos Olímpicos de París 2024. Con la mirada fija y ambiciosa en el horizonte deportivo, la gran pedalista sinaloense empacó sus maletas con la inmensa satisfacción del deber cumplido.