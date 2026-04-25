Juárez sigue con su dominio sobre San Luis

Los Bravos de Juárez siguieron con su dominio sobre San Luis, luego de vencerlos 2-1 en el cierre de su participación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, duelo que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario.

Con su triunfo, Juárez llegó a 8 victorias por 4 derrotas y dos empates, en 14 enfrentamientos en la Liga MX.

Ettson Ayón marcó doblete Mexsport

Juárez 1 – 0 San Luis. Los dirigidos por Pedro Caixinha abrieron el marcador en el primer cuarto de hora. Tras un servicio de Ían Torres al área, el balón fue rechazado y Ettson Ayón mandó un potente disparo al minuto 12.

Juárez 2 – 0 San Luis. Denzell García sintió un contacto de Roberto Meráz en el área, por lo que la árbitra central Karen Herández señaló la pena máxima. Ettson Ayón marcó su doblete, al mandar el balón al lado izquierdo de la portería.

Ettson Ayón marcó de penal Mexsport

Juárez 2 – 1 San Luis. En tiempo de compensación, Jesús Murillo cometió una mano en el área y tras la revisión del VAR, se marcó penal. Joao Pedro cobró hacia el lado izquierdo, aunque Sebastián Jurado estuvo a punto de detenerlo al 45+5’. El delantero llegó a 14 anotaciones para ser campeón de goleo.

Al 74’, tras una revisión en el VAR, se señaló que no había penal tras un contacto de Aldo Cruz sobre Ían Torres.

Juárez terminó el torneo con 19 puntos, mientras que San Luis se quedó con 18.