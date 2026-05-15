FIFA termina “rematando” el Mundial en China tras pedir 300 millones de dólares y aceptar sólo 60

FIFA pasó de buscar un acuerdo gigantesco en China a aceptar un contrato muy por debajo de sus expectativas iniciales.

Después de meses de negociaciones y apenas 27 días antes del partido inaugural del Mundial 2026, FIFA confirmó este viernes un acuerdo con China Media Group para transmitir las próximas cuatro Copas del Mundo.

El convenio incluye los Mundiales masculinos de 2026 y 2030, además de las Copas del Mundo femeninas de 2027 y 2031.

Medios estatales chinos reportaron que los derechos del Mundial 2026 fueron vendidos por alrededor de 60 millones de dólares, muy lejos de los 300 millones que, según reportes publicados durante las últimas semanas en China, pretendía originalmente FIFA.

La diferencia refleja un problema incómodo para el organismo que preside Gianni Infantino.

El torneo más grande de la historia todavía batalla para seducir plenamente al mercado chino.

Un acuerdo contrarreloj

La negociación llegó prácticamente sobre la hora.

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio en el estadio Banorte con un formato expandido de 48 selecciones y 104 partidos repartidos entre Estados Unidos, Canadá y México.

Hasta este viernes, China seguía sin tener asegurados oficialmente los derechos de transmisión.

La situación generaba preocupación porque se trata de uno de los mercados televisivos más importantes del planeta, aunque la realidad deportiva del país complica parte del entusiasmo comercial.

China ni siquiera logró clasificar al torneo.

Eso reduce de manera importante el interés local respecto a otras ediciones y golpea el potencial económico de las transmisiones deportivas.

La FIFA confirmó el acuerdo mediante un comunicado donde el secretario general Mattias Grafström celebró el cierre de la negociación.

Es un verdadero placer haber llegado a un acuerdo con CMG”, señaló.

Grafström estuvo esta semana en China sosteniendo reuniones con funcionarios de la federación local de futbol mientras las negociaciones llegaban a su tramo final. El problema de la madrugada

Más allá de la ausencia de la selección china, existe otro obstáculo enorme para FIFA.

El estadio Banorte recibirá la Inauguración de la Copa del Mundo Christian Mendoza/ Excélsior

La diferencia horaria.

Dependiendo de la ciudad sede, algunos partidos del Mundial 2026 se jugarán con hasta 15 horas de diferencia respecto a Beijing

Eso significa que gran parte de los encuentros importantes terminarán transmitiéndose de madrugada para el público chino.

El impacto comercial puede ser severo.

China representa cientos de millones de potenciales espectadores, pero el horario reduce audiencias, dificulta la venta de publicidad premium y disminuye el valor que las televisoras están dispuestas a pagar.

Por eso el acuerdo final quedó muy por debajo de las expectativas iniciales de FIFA.

La organización esperaba cifras cercanas a las obtenidas en mercados históricamente fuertes para el futbol internacional, pero la realidad terminó imponiendo condiciones distintas.

China sigue poniendo dinero en el Mundial

Paradójicamente, aunque el valor televisivo cayó, las empresas chinas continúan profundamente involucradas en el negocio del Mundial.

El torneo de 2026 generará más de 11 mil millones de dólares para FIFA y buena parte de los patrocinadores estratégicos siguen llegando desde China.

Lenovo figura entre los patrocinadores principales de FIFA. Mengniu y Hisense mantienen acuerdos comerciales de segundo nivel vinculados al torneo.

Durante años, FIFA apostó agresivamente por fortalecer su presencia en China como parte de una estrategia de expansión global.