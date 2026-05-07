Banqueros lanzan pronóstico: Gigante financiero adelanta el equipo que será campeón del Mundial 2026

Un grupo de analistas de Bank of America proyectó que Francia conquistará la Copa del Mundo de 2026, en un torneo que también anticipan como el más rentable en la historia del futbol.

La previsión, basada en una encuesta interna a 65 integrantes del área de Investigación Global y publicada por Blomberg, coloca al conjunto francés levantando su tercer título tras vencer a España en la final.

En el mismo ejercicio, los especialistas apuntan a Kylian Mbappé como máximo goleador del torneo, mientras que el español Lamine Yamal sería elegido como el mejor jugador.

Argentina y Brasil aparecen como las siguientes selecciones con mayor respaldo en la votación, aunque con menor consenso. En un segundo grupo, Japón, Noruega y Marruecos fueron señalados como posibles sorpresas del certamen. Un Mundial récord dentro y fuera de la cancha

Grandes estimaciones económico

El informe también destaca el impacto económico proyectado para el torneo organizado por FIFA en conjunto con Estados Unidos, México y Canadá.

Según estimaciones citadas por el banco, los ingresos del ciclo mundialista 2023-2026 alcanzarían cerca de 11,000 millones de dólares, lo que representa un incremento cercano al 50 por ciento respecto a los 7,600 millones generados en la edición de 2022 en Qatar.

Además, un análisis conjunto entre la FIFA y la Organización Mundial del Comercio calcula que el torneo podría aportar hasta 40,900 millones de dólares al PIB global.

La edición de 2026 será también la más extensa en formato. Participarán 48 selecciones en 104 partidos, distribuidos en 16 ciudades sede entre Norteamérica, con una proyección de 6.5 millones de aficionados entre el 11 de junio y el 19 de julio. Pronósticos financieros con margen de error

Las predicciones desde el sector financiero no siempre han sido precisas. En 2022, la firma Panmure Liberum acertó al señalar a Argentina como campeón, aunque falló al ubicar a Inglaterra en la final.

En 2018, Goldman Sachs utilizó modelos de datos y simulaciones masivas que apuntaban a Brasil como ganador, pero el título terminó en manos de Francia. Ese mismo año, Nomura Holdings fue la única institución que acertó con el campeón, aunque sin precisión en el resto del cuadro final.

A semanas del arranque, el entorno económico alrededor del Mundial presenta contrastes. Mientras se proyectan cifras récord, sectores como el turístico han manifestado inquietud por una demanda menor a la esperada.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos advirtió recientemente sobre factores que podrían frenar la llegada de visitantes, entre ellos mayores costos de visado y controles adicionales en redes sociales.

En paralelo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el precio de las entradas tras críticas de aficionados y legisladores por el alto costo de acceso a los partidos.

En ese contexto, el pronóstico de los analistas coloca a Francia en la cima deportiva de un torneo que, dentro y fuera de la cancha, ya se perfila como un evento sin precedentes.