¿Repetir la cábala del milagro? La mística jugada de Chivas en el Jalisco para vencer a Cruz Azul

La memoria del futbol tapatío habita en el suelo de la Calzada Independencia, guardada en los rincones de un estadio Jalisco que este viernes volvió a latir con el pulso de la mística rojiblanca. Chivas se encuentra inmerso en una de las Liguillas más atípicas de su historia moderna dentro del Clausura 2026. Despojado de su plantel estelar tras ceder a cinco de sus figuras clave para la concentración de la Copa Mundial de la FIFA, el Rebaño Sagrado también tuvo que mudarse de su casa, el estadio Akron, debido a los requerimientos logísticos y de acondicionamiento que el máximo organismo del balompié exige para el torneo internacional.

Lejos de asumir la mudanza forzada como un castigo, el director técnico argentino Gabriel Milito decidió abrazar la herencia del club. Chivas regresará a jugar una fase final en el coloso de la colonia Independencia después de 16 años de ausencia; la última vez que el Guadalajara disputó una semifinal en dicha cancha ocurrió en el ya lejano Apertura 2007, cuando el Atlante truncó el boleto por el criterio de posición en la tabla.

Nos sentimos muy bien y muy cómodos en el Akron, pero también me han comentado sobre la mística que tiene Chivas en el Estadio Jalisco", apuntó Milito.

Buscan que sea cábala

El imán del Guadalajara convocó a más de 12 mil aficionados que abarrotaron los accesos de la Calle Monte Carmelo desde las primeras horas de la tarde. El motivo del fervor no es puramente pasional; obedece a una cuestión de estricta cábala. Apenas la semana pasada, previo al duelo de vuelta de los cuartos de final, la directiva rojiblanca tomó la determinación de abrir las puertas de su práctica en el Akron. El resultado posterior frontera con lo milagroso: el equipo revirtió una desventaja de 3-1 sufrida ante los Tigres en Monterrey para firmar una remontada épica que los catapultó a la antesala de la gran final.

Con el marcador global en contra por 2-3 frente a un Cruz Azul que ha demostrado una solidez de hierro, la Nación Rojiblanca entiende que el libreto de la supervivencia exige repetir el ritual. La mística es el único recurso disponible para un plantel parchado por las ausencias internacionales, pero cobijado por un entorno que se niega a dar por perdida la eliminatoria

Un grito de resistencia para buscar la gloria de 2017

La logística del entrenamiento abierto emuló las grandes tardes de los clásicos de antaño. Los grupos de animación recuperaron su espacio natural en la cabecera norte, ingresando por la histórica puerta 12, tiñendo el ambiente de humo, banderas y cánticos que no se escuchaban en esa intensidad desde la mudanza definitiva del club en 2010.

Chivas persigue el anhelo de quebrar una sequía liguera que arrastra desde 2017 y borrar el amargo recuerdo de la final perdida en 2023. La comunión establecida en el Jalisco pretende inyectar el último tanque de oxígeno a un grupo que compite contra las apuestas y las circunstancias. Si la cábala funciona y el coloso tapatío vibra con la fuerza suficiente, el Guadalajara no solo estará disputando noventa minutos ante la Máquina Celeste; estará demostrando que la historia y la fe colectiva pesan más que cualquier cuaderno de cargos de la FIFA.